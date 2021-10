Personalidades políticas de EE.UU. y el resto del mundo lamentan la muerte del general Colin Powell

Colin Powell en una foto de archivo Foto © Instagram/Mit Romney

Personalidades políticas de Estados Unidos lamentaron este lunes el deceso del general y ex Secretario de Estado Colin Powell, a causa de complicaciones derivadas de la COVID-19, según dijo la familia en un comunicado.

Powell, que se desempeñó como militar, diplomático y asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, falleció este lunes en el Centro Médico Nacional "Walter Reed".

Pese a estar vacunado, el sistema inmune de Powell se había debilitado por el tratamiento contra el mieloma múltiple (un tipo de cáncer sanguíneo) que padecía, precisaron varios medios.

Su muerte, a los 84 años, ha provocado una ola de condolencias entre los numerosos líderes políticos con los que interactuó durante su extensa hoja de servicios, tanto demócratas como republicanos.

El ex presidente George W. Bush, que escogió a Powell para que se desempeñara como Secretario de Estado durante su administración, emitió un comunicado en el que elogió sin cortapisas su contribución a Estados Unidos.

"Laura y yo estamos profundamente entristecidos por la muerte de Colin Powell", dijo el ex presidente. "Fue un gran servidor público, comenzando con su tiempo como soldado durante Vietnam. Muchos presidentes confiaron en el consejo y la experiencia del general Powell".

Bush agregó: "Era tan favorito de los presidentes que ganó la Medalla Presidencial de la Libertad, dos veces. Fue muy respetado en casa y en el extranjero. Y lo más importante, Colin era un hombre de familia y un amigo. Laura y yo enviamos a Alma y a sus hijos nuestro más sentido pésame al recordar la vida de un gran hombre".

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, también lamentó la muerte de Powell y lo llamó "un gran amigo y mentor".

"El mundo ha perdido a uno de los líderes más grandes que jamás hayamos presenciado. Alma perdió a un gran esposo y la familia perdió a un padre tremendo. Y yo perdí a un gran amigo y mentor personal", dijo. "Ha sido mi mentor durante varios años. Siempre tenía tiempo para mí y yo siempre podía acudir a él con problemas difíciles. Siempre tuvo un gran consejo. Sin duda lo extrañaremos".

En un comunicado, el exvicepresidente Dick Cheney (2001-2009) dijo que Powell fue "un hombre que amaba a su país y le sirvió mucho y bien".

“Me entristece profundamente saber que Estados Unidos ha perdido a un líder y estadista. El general Powell tuvo una carrera notablemente distinguida y tuve la suerte de trabajar con él. Era un hombre que amaba a su país y le sirvió mucho y bien”, dijo Cheney en un comunicado.

Jimmy Carter, expresidente de EE.UU., también tuvo palabras de duelo para la familia del general.

"Rosalynn y yo nos unimos a tantos en todo el mundo en el duelo por la pérdida del general Colin Powell. Un verdadero patriota y servidor público, tuvimos el honor de trabajar junto a él para fortalecer las comunidades en Estados Unidos, ayudar a resolver el conflicto en Haití y observar las elecciones en Jamaica. Su valentía e integridad serán una inspiración para las generaciones venideras. Mantendremos a su familia en nuestras oraciones durante este momento difícil", dijo Carter en un comunicado.

El general retirado Martin E. Dempsey, quien se desempeñó como presidente del Estado Mayor Conjunto de 2011 a 2015, también elogió este lunes a su viejo amigo.

"Acabo de enterarme del fallecimiento de mi amigo y mentor, Colin Powell. Un magnífico soldado, estadista y servidor público de toda la vida. Dios lo bendiga a él ya su familia", escribió Dempsey en Twitter.

Por su parte, Tom Ridge, ex gobernador de Pensilvania y ex asesor de Seguridad Nacional bajo la presidencia de George W. Bush, aseguró que "Colin Powell sirvió con gran distinción y honor", y fue "un patriota que lideró la diplomacia exterior de nuestra nación en esos días difíciles después del 11 de septiembre. Fue un consejero firme y confiable del presidente y estuve orgulloso de haber servido con él".

El senador norteamericano y ex candidato a la presidencia Mit Romney dijo en Twitter que "hoy, la nación ha perdido a un hombre de valor inquebrantable y un campeón de carácter. Un estadista y pionero, dedicado a Estados Unidos y la causa de la libertad". Romney también ofreció las condolencia a la viuda y los hijos del general.

El ex primer ministro británico Tony Blair afirmó que “Colin fue una figura destacada en el liderazgo político y militar estadounidense durante muchos años, alguien de inmensa capacidad e integridad, una personalidad enormemente agradable y cálida, y un gran compañero, con un sentido del humor encantador y autocrítico".

"Fue maravilloso trabajar con él, inspiraba lealtad y respeto y era uno de esos líderes que siempre trataba a los que estaban debajo de ellos con amabilidad y preocupación. Su vida es un testimonio no solo de una vocación de servicio público, sino también de una fuerte creencia en la voluntad de rebasar la división partidista en interés de su país", añadió.

El reverendo y activista por los derechos civiles Al Sharpton, también lamentó el fallecimiento de Powell. "Aunque no estábamos de acuerdo en muchos temas, siempre lo respeté y me sentí orgulloso de sus logros. Cuando él y yo nos encontrábamos y conversamos, siempre me iba sintiendo que era un hombre sincero y comprometido con lo que él creía. RIP".

El senador demócrata Patrick Leahy, escribió en Twitter: "Marcelle y yo estamos devastados por el fallecimiento prematuro de Colin Powell. Era un espíritu sabio, decente y generoso. Él y Alma se casaron el mismo día que nosotros y la mayoría de los años ese día hablábamos y bromeábamos. Nuestros corazones están apesadumbrados y nuestros pensamientos están con Alma y su familia".

Por su parte, el abogado y político Rudy W. Giuliani, ex alcalde de Nueva York, escribió en Twitter: "Colin Powell fue un gran estadounidense y un buen amigo. Yo formaba parte de un grupo pequeño, pero decidido, que lo instó a postularse para presidente en 1996. ¿Y si???" escribió.

El Gobierno mexicano también lamentó la muerte del general. "La SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores), en nombre del Gobierno de México, lamenta el sensible fallecimiento del general y exsecretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell", publicó la Cancillería mexicana en sus redes oficiales.