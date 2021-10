Yotuel se solidariza con Yunior García y la marcha del 15N: "Ojalá el mundo entero cubra esta barbarie"

Yotuel Romero / Acto vandálico en casa de Yunior García Foto © Facebook del artista

El artista cubano Yotuel Romero resaltó su apoyo y admiración por Yunior García Aguilera, uno de los promotores de la marcha cívica del próximo 15 de noviembre, quien este viernes fue víctima de un acto vandálico y de repudio en la puerta de su casa.

"Yunior es una de esas personas que te enorgullecen, un muchacho sensato, calmado y coherente. Hoy su casa amaneció así, destrozada y con una paloma (las del símbolo de La Paz) DEGOLLADA, es que así son los de PATRIA O MUERTE, despiadados y crueles", escribió Yotuel junto a varias fotos del repugnante ataque al dramaturgo.

El exintegrante de la agrupación Orishas dijo que su deseo era que el mundo entero se entere de "esta barbarie" y compartió los acontecimientos desde que surgió la idea de realizar esta manifestación pacífica y el acoso e intimidación a los que han estado sometidos sus promotores.

"Yunior promovió una marcha pacífica el 20 de noviembre y Cuba contestó que ese día sacaba los tanques a la calle para un 'ejercicio militar', es decir, el mensaje del gobierno es 'salgan a la calle pero los tanques estarán ahí DE CASUALIDAD'. Entonces Yunior en un afán de no confrontar o poner en peligro a nadie pidió que le aprobaran una manifestación pacífica el día 15 de noviembre, el gobierno hoy contestó que ese día va a hacer un llamado 'plan de la calle' creando actividades con los niños y niñas en lugares públicos", relató Yotuel.

El compositor de Patria y Vida dijo que no puede expresar en palabras la rabia que siente ante tanto atropello e impunidad del régimen cubano y que le resulta aberrante que usen a los niños para sus fines políticos: "Están enfermos, son unos psicópatas que están poniendo a los menores como un escudo para las manifestaciones. Me parece el acto más aberrante que he visto. Es un horror, un espanto".

Yotuel aseguró que en las múltiples entrevistas que tiene pactadas para los próximos días debido a la doble nominación de Patria y Vida a los Latin Grammys visibilizará todo lo que está ocurriendo en la isla.

"No puede ser que en pleno 2021 un país ponga a los niños en la calle el día de la única manifestación pacífica promovida por el pueblo. Esto debe ser condenado públicamente e internacionalmente", zanjó.

Las autoridades de La Habana anunciaron este miércoles que celebrarán el 502 aniversario de la ciudad con diversas actividades recreativas en medio de una flexibilización de las medidas de prevención contra el coronavirus en la misma fecha en que está prevista la marcha del 15N.