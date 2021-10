Activista Diasniurka Salcedo denuncia mala atención a pacientes en el hospital Calixto García, de La Habana

Atención a pacientes en el Calixto García, La habana Foto © Captura de video

La activista cubana Diasnurka Salcedo denunció la mala práctica del personal médico del hospital Calixto García, de La Habana, con algunos pacientes que ingresan en esa institución sanitaria.

Salcedo, que se encuentra allí por un problema de salud, describió las pésimas atenciones que reciben enfermos y acompañantes y cómo incluso algunos se mueren sin que los familiares conozcan toda la información.

Zulema Milanés, que falleció este jueves en horas de la tarde, ingresó hace unos días con mucho dolor en el vientre y los médicos dijeron que era la vesícula, según el testimonio de la activista cubana que se publicó en Facebook.

Salcedo aseguró que todo el personal médico que llegó a visitar a la paciente indicaba calmantes y se marchaba, pero estos no eran efectivos y Milanés se quejó todo el tiempo de sus dolores.

"En una ocasión una doctora entró y dijo a la hija, que Zulema no tenía nada y la cambiaría de sala", rememoró la activista.

La decisión provocó que la acompañante se alterara y dijera que su madre no era bien atendida y que tenía deseos de darle una bofetada a la doctora, pero sabía que iría presa si lo hacía.

Cuenta Salcedo que al rato se llevaron a la paciente para practicarle, supuestamente, una Tomografía Axial Computarizada (TAC) y la remitieron a la sala de cuidados intensivos, sin informarle a la familia lo que tenía.

Zulema falleció y su hija Meibi de Guadalupe Matienzo Milanés fue acusada por la doctora con la que discutió y tiene una citación para la estación de Zapata y C, en La Habana.

"¿Dónde están los derechos humanos? ¿Acaso no valemos nada? Todo esto es por la memoria de Zulema, descansa en paz, prometo que no me voy a callar", agregó Salcedo en su testimonio.

Otro caso que denunció la activista cubana fue el de un señor que ingresó, sin acompañantes y con sangramientos digestivos, en una de las salas del hospital Calixto García.

"Llevaba cinco días sin bañarse. El enfermero le dijo que durmiera en el colchón pelado, que no había sábana", agregó, pero cuando ella reclamó, buscaron una solución para el paciente, supuestamente porque la Seguridad del Estado alertó que Salcedo denuncia en internet casos como ese.

CiberCuba intentó contactar con el hospital Calixto García, de La Habana, para que contara su versión de los hechos y diera más detalles sobre lo acontecido con estos pacientes, pero hasta el momento de redactar esta nota no habíamos recibido respuesta.

Diasnurka Salcedo ingresó en ese hospital cubano tras esperar un año a que algún médico decidiera atender los cálculos vesiculares que padece.

Relató que ninguno procedió a operar porque no era una urgencia ni cáncer, así que tuvo una infección e inflamación del páncreas.

"En la potencia médica, según los comunistas, me tuvieron sentada más de 6 horas por falta de cama, con drenaje biliar y más. Nunca hubo cama en terapia intensiva. Que alguien me diga ¿para quién es esa potencia médica?", preguntó.

La activista Diasnurka Salcedo es célebre por compartir denuncias en las redes sociales sobre el mal funcionamiento de servicios en Cuba y ayudar a personas necesitadas en Alquízar, Artemisa, donde reside.

Por sus acciones en las redes sociales recibe amenazas de la Seguridad del Estado e incluso recibió golpes y fue desnudada durante una detención policial en septiembre de 2020.