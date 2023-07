Desesperado pedido de ayuda de madre desde hospital en La Habana: "Me van a matar aquí"

Una madre cubana desesperada pide ayuda desde el hospital Calixto García, en La Habana, para ser operada de inmediato, luego de una prolongada espera por una cirugía que alivie su dolencia.

Iyaomi Perdomo, madre de tres hijos, se encuentra hospitalizada en esa institución de salud, desde donde denunció mala atención del personal médico y demora en la cirugía para eliminar la litiasis (cálculo) en la vesícula que padece hace años.

En una directa que hizo este jueves desde la cama del hospital, difundida por varias páginas y perfiles en redes sociales, la joven explicó que está hace más de una semana ingresada en espera de una cirugía, con crisis desde el domingo, su vesícula está inflamada y sufre fuertes dolores.

“Me van a matar. No me atienden, no dan solución a mi problema, tienen que operarme y no me acaban de operar. Llevo más de una semana esperando una operación y no acaban de resolverlo. Yo tengo tres hijos y no puedo dejarlos solos”, dijo.

Llorando, Perdomo pidió que compartieran el video para que su caso llegue “a manos de algún dirigente”, se sepa la mala atención del personal de la sala donde se encuentra y se solucione su problema. “No puedo más de los dolores y las crisis que estoy pasando”, confesó.

“Ahora mismo no hay una enfermera ni nadie que me atienda. Llevo una hora esperando que venga una enfermera a inyectarme”, reveló la mujer entre lágrimas. “Tuve que quitarme el suero e ir al cuerpo de guardia de la sala para que me pudieran inyectar”.

Según su testimonio, no hay medicinas en el hospital, le administran medicamentos que no funcionan y le suben la presión arterial, y por esa razón se quitó el suero, ante el temor de que pudiera sufrir un ataque cardíaco. “Me tienen como un conejito de experimento”, denunció Perdomo y suplicó, desesperada, ayuda médica para calmar su malestar.

En otro momento de su directa, la paciente arremetió contra la crisis del sistema de salud: “Es una falta de respeto lo de este país. Aquí no sirve nada, no quieren trabajar, no resuelven nada, todo es una mentira y un descaro. Aquí hay que tener dinero para que te puedan operar y resolver tu problema”.

Asimismo, dijo que estaba localizando a la directora del hospital para plantearle los problemas y no dudó en hacer una fuerte denuncia: “Este es el Calixto García, donde matan a todo el mundo, el peor hospital que existe”.

Perdomo tuvo que terminar la directa debido a que el dolor le impedía continuar hablando, según explicó, pero antes reiteró su petición de ayuda para dar a conocer su caso en las redes sociales.

Las denuncias por mala atención, falta de insumos y medicamentos, y negligencias médicas en los hospitales son frecuentes a lo largo de todo el país y evidencian la crisis sistémica de la salud pública en Cuba.

En abril pasado, una madre denunció que en el Hospital Pediátrico Docente de San Miguel del Padrón, en La Habana, donde estuvo ingresado su hijo, tratan a los pacientes “como animales”.

Al otro extremo del país, la situación no fue diferente para una madre que llegó con su hija herida en el mentón al hospital pediátrico de Holguín, donde no había especialista en cirugía maxilofacial que atendiera a la menor y dos estudiantes de medicina tuvieron que encargarse del caso.