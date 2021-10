Mayoría de cubanos están a favor de la marcha pacífica del 15N, según encuestas

Protesta del 11J en La Habana Foto © Facebook / Marcos Evora

Dos encuestas realizadas en las últimas horas revelaron que la mayoría de los cubanos está a favor de la Marcha Cívica por el Cambio convocada para el próximo 15 de noviembre, aunque muchos confiesan que no irán porque tienen miedo.

CiberCuba realizó un sondeo en su canal de Telegram, en la que han votado 2,138 personas.

Los datos, que no tienen valor estadístico, arrojan que el 74 por ciento está a favor de la manifestación, pero el 35 por ciento asegura que no irá porque temor a las consecuencias. Esta fue la opción más votada.

Foto: Captura de Telegram / CiberCuba

También el canal SOS Cuba hizo una encuesta similar, que muestra una disposición del 47 por ciento a ir a la protesta pacífica, mientras el 39 por ciento afirma que ojalá pudiera participar.

Foto: Captura de Telegram / SOS Cuba Canal

Ambas encuestas muestran resultados representativos del alto nivel de aprobación de la marcha en el pueblo cubano, a pesar de las acciones del gobierno castrista por impedirla.

La última medida que han adoptado para amedrentar a los posibles participantes ha sido la amenaza, por parte de la Fiscalía General, de llevar ante la justicia a los que se echen a la calle ese día.

En un documento leído por la vicefiscal jefa de la Fiscalía provincial de La Habana, el órgano advirtió sobre las consecuencias legales para quienes se sumen a la convocatoria del 15N, quienes serán juzgados por los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir u otros.

"La Fiscalía cubana ha apercibido a un reducido número de ciudadanos en las provincias de La Habana, Villa Clara, Cienfuegos y Holguín de las consecuencias legales que significaría promover y realizar marchas ilícitas ya denegadas por las autoridades gubernamentales", expresa la nota.

Cientos de cubanos respondieron con indignación a las amenazas lanzadas por el gobierno, que fueron publicadas en el portal oficialista Cubadebate.

"Qué vergüenza, no les da pena que el mundo vea que ustedes no permiten a un pueblo que quiere manifestarse", "Dejen a Yunior. Tiene derecho como todos a pensar diferente y eso no lo hace ningún antisocial, ni mercenario ni mucho menos" o "Los cubanos quieren libertad", fueron algunas de las reacciones.

Por su parte, la plataforma Archipiélago, promotora de la manifestación, ratificó su determinación de llevarla a cabo a pesar de las amenazas de la Fiscalía.

"Hoy, el poder autoritario ha demostrado explícitamente y en toda su magnitud su rostro dictatorial, empleando a la Fiscalía para amenazar e intimidar a los ciudadanos, cuando su rol legal se basa en cuidar el ejercicio de la legalidad y el derecho constitucional", subraya la declaración del grupo.

"Los miembros de Archipiélago hemos decidido marchar, solo nos quedan nuestros cuerpos, el poder quiere cortar nuestras ganas de hacer camino a la democracia. Reafirmamos que la Marcha Cívica por el Cambio es propiedad intransferible del Pueblo Cubano, de todo hijo de nuestra nación donde quiera que esté", añade el texto del documento.