Activistas cubanos y Damas de Blanco en Matanzas llevan 9 días sin acceso a internet

Damas de Blanco detenidas en Colón, Matanzas (referencial) Foto © Facebook

La opositora cubana Berta Soler denunció este lunes que varios activistas y Damas de Blanco del municipio Colón, en Matanzas, llevan nueve días sin acceso a internet.

Soler afirma que tal medida responde a la complicidad del monopolio estatal de telefonía y comunicaciones ETECSA con la Seguridad del Estado cubano para afectar a los grupos disidentes en el país.

Entre los afectados están miembros de la agrupación femenina Damas de Blanco y activistas del opositor Partido por la Democracia Pedro Luis Boiter, señaló.

"Activistas del Partido por la Democracia Pedro Luis Boiter y @DamasdBlanco de Colon Matanzas, llevan 9 día sin servicio de Internet, complicidad de ETECSA con el DSE", afirmó en Facebook.

La interrupción del servicio suele ser un recurso usado por el régimen cubano para aplacar a activistas y opositores en la isla.

El pasado 13 de octubre varios jóvenes y periodistas independientes también denunciaron interrupciones en los servicios de internet y telefonía, especialmente entre los promotores de la Marcha Pacífica para el Cambio convocada para el 15 de noviembre.

“Una vez más me quitan los datos. No les basta con mantenerme presa sino también me quieren incomunicada. ¿Tanto le temen a nuestra voz, a nuestra presencia?”, dijo la activista Carolina Barrero en redes sociales.

Por su parte, Yunior García Aguilera, uno de los promotores de la marcha del 15N, cuyo consentimiento legal fue negado por el gobierno, confirmó a CiberCuba que estaba sin internet móvil e incluso sin servicio de teléfono fijo. No solo él, sino todos los miembros de su familia que conviven con el joven dramaturgo.

La complicidad del monopolio cubano de las Telecomunicaciones —cuyos servicios tienen costos bastante elevados en la isla— con el régimen, ha quedado en evidencia en más de una ocasión.

Actualmente los cortes en la internet parecen responder a la convocatoria a la marcha del 15N, la cual fue considerada ilegal por el gobierno, que en las últimas jornadas ha incrementado el acoso contra los promotores de la iniciativa.

Desde el pasado año decenas de cubanos han notificado cortes en el servicio ante el llamado a cualquier tipo de manifestación.

Asimismo, cortes masivos de internet y de datos móviles se vivieron en fechas de importantes protestas de la sociedad civil y de represión gubernamental, como el 27 de enero y el 11 de julio en el país.

Berta Soler es una de las líderes de las Damas de Blanco en Cuba, una organización femenina integrada por madres, esposas e hijas de presos políticos en el país.