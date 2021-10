Movimiento San Isidro denuncia repentina desaparición de Maykel Osorbo: ¿Adónde lo llevaron y para qué?

Maykel Osorbo. Foto © Facebook / MSI

El Movimiento San Isidro (MSI) compartió en redes sociales este martes una denuncia de la activista Claudia Genlui sobre una súbita desaparición del rapero Maykel “Osorbo” Castillo, quien permanece en prisión desde hace más de cinco meses.

Según la publicación, desde el lunes Osorbo no llama por teléfono como habitualmente hace, lo cual genera preocupación sobre su estado. “Lo que sí ocurrió fue que un preso avisó de que habían ido a buscarlo para llevárselo no se sabe a dónde, un poco después de que se publicara su audio sobre la no posibilidad de un juicio justo para él”, dice el texto.

“El preso habló de una supuesta celda de castigo e incluso de que Maykel podría estar plantado, pero de eso no tenemos certeza. Una vez más la cortina de humo cae ante lo que podemos saber de las personas que queremos”, lamenta.

Genlui relaciona lo sucedido con las tensiones que promete levantar el próximo mes de noviembre, cuando se prevé una manifestación antigubernamental el día 15. Además, está la proximidad de los premios Grammy, a los cuales fue nominado el tema Patria y Vida, en el que participa el rapero.

“Él sabe lo que significaría cantar allí por todos los que en Cuba sobreviven sin horizonte. Pero también sabe que, en medio de él y su sueño, se interpone una prisión injusta por hacer una canción que inspiró a un pueblo, como dice en el audio. Si la condición es un exilio forzado, Maykel no aceptará”, asegura, en referencia a las medidas recientes aplicadas por el régimen contra el artista Hamlet Lavastida, la escritora Katherine Bisquet y la influencer Ruhama Fernández.

“¿Dónde llevaron a Maykel y para qué? ¿Por qué dejó de llamar de repente? ¿Están dispuestos a que lleguen los premios y Maykel esté, no solo preso, sino también desaparecido?”, inquiere la publicación.

“A cada lugar donde vaya, Maykel irá conmigo, tengan en cuenta eso. Todos deberíamos hacer lo mismo, llevar con nosotros a las personas presas que no tienen cómo hablar ni defenderse, que al menos uno de ellos no salga de nuestra boca y pensamiento donde quiera que estemos”, expresa Genlui.