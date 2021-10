Hallan a madre de bebé abandonado en Holguín y arrestan al presunto padre, líder de una secta

Detención del padre del niño abandonado en Holguin Foto © Captura de Video

Autoridades policiales localizaron a la familia del recién nacido abandonado este lunes en Holguín y arrestaron al presunto padre a la vista de vecinos enfurecidos.

Segun conoció CiberCuba, la madre del bebé fue trasladada en ambulancia hacia el hospital y se presume en estado grave por hemorragia tras el parto extrahospitalario que, aseguran allegados, no es el primero que le realizan.

El padre ha sido identificado como Yordanis Vázquez y se hace llamar “El Mesías” por creerse “El Elegido”, según testimonios de vecinos y exfieles de su congregación. No ha trascendido la identidad de la madre.

Un video enviado a CiberCuba y compartido en redes sociales, muestra el momento en que se llevaban detenido al presunto Mesías, un hombre blanco de barba y cabellera crecidas, sin camisa y conducido por, al menos, media docena de policías.

Momento en el que detienen al presunto padre del niño abandonado. Captura de video

Las imágenes mostraban también a niños cargados en brazos de oficiales del Ministerio del Interior (MININT), una ambulancia, un carro de patrulla frente a la casa y personal médico. La gente profería insultos, gritaba “asesino” y exigía que se hiciera justicia.

Audios de una vecina a los que CiberCuba tuvo acceso aseguran que la familia -compuesta por Vázquez, dos mujeres y las niñas de ambas- “son unas personas que viven como ermitaños, viven en una casa en segunda planta, pero ellos no salen a nada de la casa”.

Momento en el que detienen al presunto padre del niño abandonado, con la presencia de servicios de urgencias y la Policía.

Los vecinos más cercanos, se escucha decir en los audios, “sí la vieron embarazada y como repercutió en las redes la noticia de una mujer que dejó un niño abandonado, ellos, al ver la sangre en la casa, ver que ella ya no está barrigona y saber que son personas que no están bien de la cabeza, entonces los denunciaron”.

Antes pastor de la Iglesia Metodista Reformada, Vázquez decidió formar una iglesia menos ortodoxa en la calle Paz, reparto Vista Alegre, en la ciudad de Holguín, explicó a CiberCuba Jesús Guerra, quien era uno de sus seguidores hace aproximadamente cuatro años.

A Paz le siguen las calles Progreso y Fomento. En esta última fue abandonado niño. CiberCuba no ha podido establecer si la cercanía de la antigua dirección de los padres del bebé guarda relación con el lugar donde fue encontrado el recién nacido.

Una vez instalado con su “iglesia” en la calle Paz, Vázquez logró arrebatarle la vivienda y la hija de 15 años a uno de sus seguidores, usando la voluntad divina como excusa, aseguró Guerra.

“Logró muchos seguidores a través de la fe, hasta el punto de hacernos convivir en su casa”, dijo, y precisó que alrededor de 60 personas llegaron a compartir el techo y el pan en la casa de la calle Paz.

Guerra abandonó la secta poco después y unos años más tarde supo que dos mujeres en esa casa se habían convertido en madres. Una era la niña de 15 años que había desposado “El Mesías” y la otra su cuñada, cuya edad no se pudo precisar.

Ambos partos fueron clandestinos en la casa de Vista Alegre y practicados por Vázquez. Por suerte, nacieron niñas; un varón no era bienvenido. “En su religión no permiten niños varones para que no le usurpen su condición de mesías”, explicó Guerra quien describió a su expastor como un hombre de apariencia “desagradable y un abusador”. Similar testimonio lo compartió una vecina y una usuaria en Facebook.

Varios testimonios, incluido el de Guerra, aseguran que Vázquez fue condenado a un año de privación de libertad por practicar los partos de su mujer y cuñada de manera clandestina. A su salida de la cárcel, trasladó su domicilio al barrio de Alcides Pino, en la periferia de la ciudad de Holguín, dijo Guerra.

Tras cumplir condena por los partos clandestinos de las mujeres de su casa, Vázquez ha sido requerido por la policía, según vecinos, por “una golpiza tremenda a una de las niñitas, le hicieron una carta de advertencia. Daba lástima, la niña tenía como 2 ó 3 añitos”.

Este lunes, en horas tempranas de la mañana, un recién nacido fue abandonado en el portal de una vivienda ubicada en la céntrica calle Fomento esquina a Prado, en la ciudad de Holguín. Sus moradores no puede tener hijos y ha expresado su voluntad de adoptar al pequeño.

Captura de Facebook.

El bebé, del que se conoce que goza de buen estado general, fue asistido por una enfermera y trasladado al servicio de neonatología del Hospital pediátrico de Holguín, donde se encuentra actualmente.

Una ola solidaria de holguineros ha contribuido a recaudar fondos y artículos para surtir al bebe. Ropas de vestir y de cama, juguetes y otros útiles han sido donados para el pequeño desde que se supo la noticia. Según reportes de la prensa independiente, se trata del cuarto abandono de niños en edad lactante en menos de dos años.