Familia de José Daniel Ferrer denuncia torturas psicológicas en prisión de Santiago de Cuba

José Daniel Ferrer, coordinador nacional de UNPACU Foto © Facebook / José Daniel Ferrer

Ana Belkis Ferrer García, hermana del opositor José Daniel Ferrer, denunció las torturas psicológicas que sufre el líder de la Unión Patriótica (UNPACU) en una cárcel de máxima seguridad de Santiago de Cuba.

El opositor cubano lleva al menos cinco días sin comunicarse con su esposa e hijos, por tanto la familia cree que se trata de un castigo psicológico contra él.

"José Daniel permanece confinado en minúscula y reducida celda de aislamiento totalmente tapiada, de la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, sin ventilación, semidesnudo, solo le permiten ropa interior, expuesto a los picotazos de los agresivos mosquitos, con un bombillo encendido noche y día, pésima y escasa alimentación", escribió su hermana en Facebook.

La cubana culpa a los "inescrupulosos sicarios" del régimen de aplicar mecanismos de tortura psicológica contra el líder de UNPACU, que se extienden ya por más de 110 días de detención.

"Lleva aproximadamente dos meses con sangrado bucal y fuertes e insoportables dolores de cabeza. Cerca de un mes con falta de aire y presión arterial alta, zumbido en los oídos y problemas en la visión", acotó.

Ana Belkis culpó a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel de hacer todo lo posible por rendir al opositor cubano y con él a todos sus seguidores en la isla.

"Hagan lo que hagan no podrán destruirlo, por dos grandes y poderosas razones: nuestro señor Jesucristo está con él y posee la fuerza de la razón y la verdad", finalizó.

La denuncia de la familia Ferrer García ocurre a pocos días de que el opositor describiera las condiciones en que se encuentra la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba.

"No fluye el aire, no hay una ventana que comunique con el exterior, no se ve absolutamente nada hacia afuera, es decir, es un encierro total desde que llegué acá", dijo a su esposa a través de una llamada telefónica.

José Daniel Ferrer se encuentra detenido allí desde que tuvieron lugar en Cuba las protestas pacíficas del 11J, momento en el que salió a las calles, como otros cientos de miles de ciudadanos a pedir un cambio en la isla y la dimisión de los dirigentes del gobernante Partido Comunista.

Las alertas familiares sobre su estado de salud hicieron que el Gobierno de Estados Unidos responsabilizara al régimen cubano de su bienestar.

"Estamos alarmados por los reportes de la salud de José Daniel Ferrer después de 89 días incomunicado en una celda de aislamiento por protestar pacíficamente. El gobierno de Cuba es el responsable de proteger el bienestar de los que están bajo su custodia", escribió en Twitter el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols.