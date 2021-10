José Daniel Ferrer asegura desde la cárcel estar sometido a malos tratos

José Daniel Ferrer junto a su esposa. Foto © Facebook Boris González Arenas

"No fluye el aire, no hay una ventana que comunique con el exterior, no se ve absolutamente nada hacia afuera, es decir, es un encierro total desde que llegué acá", denunció José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), en una llamada telefónica que realizó desde la prisión de Mar Verde, en la que se encuentra privado de libertad, y que fue difundida este martes en YouTube por su organización.

Ferrer se encuentra encarcelado desde el pasado 11 de julio, cuando tuvieron lugar las protestas populares en contra del Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel, y la mayor parte del tiempo la ha pasado, según denuncias de sus familiares, en régimen de aislamiento.

En el audio recién publicado el opositor santiaguero contó que cerca de su celda había otras con mejores condiciones, con acceso a iluminación natural, y que estaban vacías; algo que interpreta como una evidencia de las malas intenciones de las autoridades.

"En la que estoy hay una luz artificial bastante molesta que siento que me está afectando la vista. La semana pasada me sacaron lunes, miércoles y viernes a un pasillo de diez metros de largo por 1.80 de ancho, donde hay una puerta con reja que te permite ver claridad hacia afuera, y el contraste es tremendo. Me quedo casi ciego en medio de ese contraste", expresó.

No obstante, aseguró que lo peor es que tiene "un ruido constante en la cabeza, como si fuesen grillos, sonando constantemente, de una manera insoportable, y eso me produce un dolor de cabeza continuo". En el audio compartido por UNPACU, además, se escucha un sonido similar al descrito por el preso político, que es el sonido que se suele asociar con el denominado "Síndrome de La Habana", que ha afectado a cientos de espías y diplomáticos estadounidenses en distintas ciudades del mundo en los últimos cinco años.

"El régimen podrá enloquecerme en el tipo de encierro en que me tiene y podrá incluso quitarme la vida pero rendirme jamás. Vamos a estar luchando por la libertad de Cuba mientras respiremos y tengamos conciencia, el pueblo de Cuba merece ser libre", enfatizó el activista.

José Daniel Ferrer fue uno de los pocos miembros del Grupo de los 75 presos políticos de la Primavera Negra que decidió quedarse en Cuba tras las negociaciones entre los Gobiernos de Cuba y España y la iglesia católica que condujeron a las excarcelaciones de los presos políticos en 2011 y contribuyeron a que la mayoría de los mismos se exiliara. La UNPACU la fundó tras salir en libertad para continuar con su causa política.

De acuerdo con el testimonio recién compartido, este encierro que enfrenta ahora ha sido el más severo que ha enfrentado. "En mi primer encierro teníamos otras condiciones", dijo.

Asimismo, insistió en que no descartaba incluso "afectaciones con microondas a mi cerebro, a mi mente", y precisó que se le permite llamar una vez a la semana durante cinco minutos.

Acerca de su estado de salud, agregó que continuaba con sangramientos en la boca, falta de aire y dolor de cabeza.

Hace pocos días, la hermana del opositor, Ana Belkis Ferrer, denunció que "se encuentra muy mal de salud, con la presión arterial extremadamente alta, apenas pudo hablarle a su hijo, desde el día anterior presenta fuertes dolores de cabeza, escalofríos, dolores en su cuerpo y falta de aire, a tal punto que pidió le volvieran a inyectar con Diclofenaco".

Hasta ahora, en las cárceles cubanas hay más de 700 personas privadas de libertad por motivos políticos, la mayoría de las cuales fue encarcelada después del 11 de julio.