Denuncian falsa entrevista a Yunior García: "Sigan haciendo el ridículo, no paren"

Yunior García Aguilera Foto © Radio Angulo

El dramaturgo cubano Yunior García denunció este sábado que una presunta entrevista publicada en un perfil trucado de Facebook es falsa.

El texto fue publicado en el perfil de un vocero del régimen que se hace llamar Cirilo Villaverde -nombre del autor de la novela Cecilia Valdés en el siglo XIX- y quien en tono panfletario intenta desacreditar al artista, uno de los promotores de la marcha cívica convocada para el 15 de noviembre (15N) en varias ciudades del país.

García dijo que le desconcertaba que algunos tomaran en serio la falsa entrevista que circula en las redes, y afirmó que se trataba de otro ridículo de los medios que usa el oficialismo para los linchamientos de reputación de los activistas.

"Que [el funcionario Rogelio] Polanco tenga que trucar un audio y alterar mis respuestas para intentar desacreditarme, me indigna, pero no me sorprende. Que hayan escogido para esa tarea al peor editor de sonido del país, me decepciona, pero no me asombra. Que algunos caigan en un juego tan manido, tampoco me deja con la boca abierta. Tal vez el cerelac provocó ese efecto secundario en un grupo determinado de personas", afirmó García en su perfil de Facebook.

"Lo que sí me desconcierta –apunta– es que algunos tomen en serio una supuesta entrevista a este servidor, que circula en las redes por estos días, escrita nada más y nada menos que por el mismísimo Cirilo Villaverde. ¿No decían que nos íbamos a convertir en el país más culto del mundo? ¿Fue la Masificación de la Cultura otra Zafra de los 10 Millones?", señaló el dramaturgo.

"Sigan, por favor, haciendo el ridículo. ¡No paren!", señaló el joven artista, quien es centro de una campaña mediática de descrédito por parte del gobierno cubano,que ha declarado ilegal la iniciativa del 15N.

Su publicación ha generado decenas de reacciones de apoyo al artista, quien es atacado casi a diario por la prensa oficialista cubana.

"Ni originales son. Y graciosos muchísimo menos", afirmó el internauta Ciro Cuartel, autor de un blog de hilarantes entrevistas falsas a personalidades del ámbito cultural y político cubano.

La periodista Luz Escobar respondió "Siro Cuartel no pasaron la escuela, solo la (escuela de cuadros del PCC) Ñico Lopez"; mientras otra usuaria de la red instó "a todo el que pueda a que reporte a ese perfil y ese post a Facebook por diseminar Información Falsa".

"No me asombra eso tampoco. Hace dos días tuve un colorido intercambio con José Jacinto Milanés aquí en Facebook. El ejército de clarias que cumple las tareas de respuesta rápida saliendo al paso por todas partes, ni siquiera es original, y mucho menos da la cara. Todos perfiles falsos", denunció un internauta.

La campaña de descrédito contra García se ha intensificado en las últimas semanas a raíz de su propuesta de marchar pacíficamente el próximo 15 de noviembre contra la violencia y por la liberación de los jóvenes que fueron detenidos en las manifestaciones del pasado 11 de julio.

La televisión, la prensa oficialista y la radio han hecho un alarde de insultos contra el artista, al punto de llegar a trucar imágenes suyas, y ahora entrevistas, para intentar vincularlo con Estados Unidos.

El gobierno no ha escatimado recursos para molestar a García, e incluso le dejaron un mensaje intimidatorio con palomas muertas en la puerta de su casa.

El multipremiado dramaturgo ha ganado espacio en la opinión pública de los cubanos, quienes han brindado respaldo tanto a la marcha del 15N como a su figura, frente a la desmedida campaña propagandística en su contra.