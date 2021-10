Periodista cubano Lázaro Yuri Valle Roca cumple 134 días en prisión, enfermo y sin atención médica

Eralidis Frómeta Polanco y Lázaro Yuri Valle Roca Foto © Fcebook / Eralidis Frómeta Polanco

Después de 134 días de prisión y una evidente despreocupación de las autoridades por su estado de salud, la vida del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca está en peligro, según denunció este sábado su esposa Eralidis Frómeta Polanco.

“134 días de injusta Condena contra el Periodista Independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Podemos perder físicamente a nuestro Patriota luchador incansable por la libertad del pueblo de Cuba y de los presos políticos”, declaró Frómeta Polanco en un post de Facebook.

La también activista por los derechos humanos en Cuba dijo que la integridad física del periodista está en riesgo desde que fue arrestado por la Seguridad del Estado y encerrado en los calabozos del centro de detenciones de Villa Marista, utilizado para someter a interrogatorio a activistas y opositores cubanos.

Durante su detención el pasado 15 de junio, el periodista y coordinador de “Compromiso Democrático”, fue sometido a régimen de incomunicación en Villa Marista, además de haber sido víctima de maltratos y desatención médica.

Además, le fue denegado un recurso de habeas corpus presentado ante el Tribunal Provincial Popular de La Habana. Por estos motivos, el activista realizó una huelga de hambre, que depuso el 26 de junio “porque enfermó de los riñones y estuvo en peligro de un paro renal”, según explicó entonces Frómeta Polanco

“Si no le brindan atención médica él puede morir en cualquier momento debido al fallo renal que padece. Tiene presión alta, dolores de cabeza y en ocasiones fiebre. Lo están dejando morir”, afirmó Frómeta Polanco a mediados de octubre, en un nuevo intento de visibilizar el peligro que corre su esposo en prisión.

Citado con el pretexto de cerrar una investigación por desacato en 2020, cuando ambos activistas fueron arrestados por denunciar la corrupción imperante en las tiendas de recaudación de divisas, Valle Roca no ha sido puesto en libertad y se le “niega todo proceso legal”, según su pareja.

Desde que fue trasladado al Combinado del Este, el opositor presenta síntomas de lesiones cutáneas provocadas por el uniforme de recluso. Su esposa denuncia que no ha sido atendido por un dermatólogo, que ha perdido peso y que tiene afectación psicológica del trauma vivido dentro de Villa Marista.

Frómeta Polanco insiste en que su esposo no ha sido llevado a un hospital y puede morir en cualquier momento, de no ser atendido a tiempo. “Dentro de un mes, dos o tres meses. En ese tiempo, según me dijo el jefe de la unidad #3, Charchabal, es que será atendido por sus Galenos especializados”, protestó.

Acusado en un primer momento por ‘desacato’, ‘atentado contra la figura del presidente Miguel Díaz-Canel’ y ‘delitos contra la Seguridad del Estado’; según su esposa, el proceso parece guiado ahora por la imputación del presunto delito de propaganda enemiga, al que le siguen secundariamente todos los demás.

“Solo por publicar frases de José Martí y de Antonio Maceo, se le niega el derecho a la Vida y a la seguridad de su Persona. Es tratado como un Criminal. Ejercer la libertad de Prensa no es delito. Libertad para todos los presos políticos”, concluyó la activista en su post de denuncia.

Nacido el 26 de agosto de 1961, un mes después de la visita a Cuba del cosmonauta Yuri Gagarin, Lázaro Yuri Valle Roca es nieto del entonces secretario general del Partido Socialista Popular, Blas Roca Calderío.

Supuestas rencillas familiares y entre miembros de la cúpula del poder explicarían -según Juan Juan Almeida García, hijo del comandante Juan Almeida Bosque-, el ensañamiento contra Lázaro Yuri Valle Roca, detrás del que estaría el coronel de la inteligencia, Alejandro Castro Espín, hijo del general y dictador, Raúl Castro Ruz.