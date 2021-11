Detienen a opositor Guillermo Fariñas en Santa Clara

Guillermo Fariñas Foto © Facebook / Cuba Antitotalitaria

La policía política detuvo este martes al opositor Guillermo “Coco” Fariñas en la ciudad de Santa Clara, provincia de Villa Clara, frente a su casa, cuando cruzaba la calle para visitar a su madre.

Según denuncias en redes sociales, Fariñas permanecía desde horas tempranas bajo vigilancia de las autoridades. De momento, se desconoce su paradero, informó a través de Twitter su hija, Haisa Fariñas.

En los últimos días, las detenciones, interrogatorios y otras formas de hostigamiento a activistas y periodistas independientes han aumentado, al tiempo que se acerca el 15 de noviembre, día en que la plataforma Archipiélago convocó a una marcha cívica por el cambio en varias ciudades del país.

El fin de semana, el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho fue detenido arbitrariamente por dos agentes de la Seguridad del Estado mientras cubría las festividades de Halloween en el Parque Central de La Habana.

Según comentó él mismo, fue sometido a un interrogatorio por supuestamente convocar a salir a las calles cuando detuvieron a la reportera Iliana Hernández, además le confesaron que "les preocupa y mucho" el trabajo de Valdés como periodista de ADN Cuba.

Este lunes, además, la moderadora del grupo Archipiélago, Daniela Rojo, recibió una advertencia oficial de la policía cubana por incitar a "manifestaciones y desórdenes públicos" a través de sus redes sociales.

“Tengo un problemita con los policías y no es nada personal, creo que pedirles a estas personas que lean, que se instruyan, que me den argumentos y no consignas es pedirles demasiado”, dijo.

“Ya comenzó una nueva temporada de "La primavera negra"”, advirtió el influencer cubano Manuel Milanés, al dar a conocer la detención de Fariñas.

“Es difícil que lleguen al 15N sin estar detenidos los principales líderes de Archipiélago y de la oposición. Van a reprimir con todo lo que tengan y sin compasión. No soy adivino, solo estudio lo que han hecho siempre y me adelanto a sus actos”, señaló.