El Funky anticipa que Patria y Vida se cantará en Los Grammy: "Un performance bien bonito para que quede para la Historia"

El Funky Foto © YouTube/screenshot-AmericaTevé

El Funky, quien arribó el pasado fin de semana a EE.UU., anticipó que gane o no Patria y Vida uno de los dos Grammy Latinos por los que está nominada, es muy posible que canten la canción en vivo el 18 de noviembre en Las Vegas.

“Estamos coordinando ahí un performance bien bonito para que eso quede para la Historia”, dijo el rapero en declaraciones a Juan Manuel Cao para America Tevé, aunque no ofreció mayores detalles ni quiso precisar qué dirá en caso de que ganen algún premio.

El rapero, que el domingo arribó a Miami para participar en la ceremonia de Los Grammy pero con la advertencia por parte de la Seguridad del Estado de que sería un viaje por largo tiempo, dejó un mensaje para los cubanos en la isla.

“Mi mensaje para mi pueblo, para mis hermanos, para mi Cuba, es que se siga luchando, que sigan exigiendo sus derechos por encima de todo. Que no tengan miedo a expresar lo que sientan…Y no te voy a decir ahora que salgan el 15N porque cuando yo lo hice nadie me mandó, pero simplemente siéntate y busca tu dignidad como ser humano”, indicó.

Interrogado sobre si cree que a pesar de las crecientes amenazas y presiones para impedir la Marcha Cívica por el Cambio los cubanos saldrán o no la calle, El Funky argumentó que le parece un error marcar una fecha porque eso lleva al régimen a centrarse en la represión por adelantado.

“Tener una fecha señalada, para mí eso siempre ha sido un error porque dos días o tres días antes te van a sitiar, usted no va a tener derecho a salir de su casa, van para arriba de los líderes…pero ojala, ojalá y todo el mundo salga, tocando una latica, haciendo algo que quiera decir algo”, apuntó.

“Yo creo que esta nueva generación ‘está en talla’ en todo. Lo que pasó el 11 de julio fue orgánico. La juventud salió porque tienen internet y saben que cuba es un vasito plástico”, concluyó.

Como en anteriores entrevistas desde que arribó a Estados Unidos, El Funky -cuyo nombre real es Eliecer Márques Duany- insistió en que dedicará sus esfuerzos a apoyar la causa de sus hermanos presos en Cuba, Maykel Osorbo, Luis Manuel Otero y Esteban Rodríguez, además de reencauzar su carrera artística, ya que en Cuba no puede.

El Funky, que salió de Cuba ahora por primera vez en toda su vida, dijo estar “impactado” desde que llegó a EE.UU. tanto por la libertad que siente como por la comida y todo lo demás, tan diferente de la realidad que el régimen pinta a los cubanos residentes en el país.

El rapero ahora se encuentra en Washington, ciudad a la que viajó para participar en la exposición de fotografía “El ropaje del silencio”, organizada por la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que participan artistas cubanos del exilio y donde se exhiben fotos tanto de Luis Manuel Otero como de Anyelo Troya, miembro este último del equipo de realización del videoclip Patria y Vida, que continúa siendo hostigado por el régimen en Cuba.

El Funky fue recibido el domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami por Yotuel Romero, el principal artífice de Patria y Vida, y ya se reunió también con Alexander Delgado y Randy Malcom, integrantes del dúo Gente de Zona, quienes además de darle la bienvenida le ratificaron la voluntad común de seguir luchando por la libertad de Cuba.

Patria y Vida, convertida desde su estreno en febrero en un himno por la libertad de Cuba, cuenta con nominaciones en dos categorías de los Latin Grammy: Mejor Canción del Año y Mejor Canción Urbana.

En una transmisión en directo a través de Instagram, tras su arribo al país, El Funky subrayó que en la ceremonia de premiación de los Latin Grammy se va a hablar de la libertad de Cuba.

“Estoy aquí para estar en los Grammy, en las premiaciones, y de lo que se va a hablar ahí es de la libertad de cuba. Ese premio no es de nosotros, esa canción nosotros la hicimos por ustedes, ese premio es del pueblo de Cuba, que es el que se lo merece, que es el que está sufriendo con hambre, con decadencia, y con todo”, indicó.