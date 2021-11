Padre de embarazada fallecida en Cuba por falta de asistencia médica exige justicia

Edimir Rodríguez Martínez, padre de la joven fallecida (i) y Elianne Rodríguez, la joven fallecida (d) Foto © YouTube/screenshot-Cubanet

Edimir Rodríguez Martínez, padre de Elianne Rodríguez Molina, una joven de 23 años fallecida el 29 de octubre en Guantánamo, pidió justicia para su hija, quien falleció por la falta de una ambulancia y de una correcta atención médica.

“Yo quisiera que los responsables sean penalizados, que analicen esta situación con profundidad porque sé que a mi hija la dejaron morir por falta de una ambulancia”, dijo Edimir en emotivas declaraciones a Cubanet, en las que denunció también la forma en que contó la historia Solvision en un reportaje que no figura en el canal de YouTube del telecentro guantanamero ni en sus redes sociales.

Elianne Rodríguez Molina, quien cursaba el tercer año de la carrera de Medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo, tenía 39.4 semanas de gestación cuando ingresó el 26 de octubre en el hogar materno ubicado en la calle Ahogado esquina con el 6 Sur, en la ciudad de Guantánamo.

El día 29, sobre las 5:30 am, sufrió una trágica caída en el baño del centro. La recogieron del suelo entre sus compañeras de cuarto, una enfermera auxiliar e incluso cocineros.

“Rápidamente acudieron al punto del SIUM (Sistema Integrado de Urgencias Médicas) pidiendo auxilio para mi niña y la compañera que estaba al frente les dijo en tono grotesco ‘¿De dónde me la saco?’. Argumentaba que en ese momento no había ninguna ambulancia para prestar el servicio, solamente estaban estacionadas cuatro que se encontraban con desperfecto técnico”, explica Edemir.

El traslado de la embarazada no ocurrió hasta las 6:40, cuando el protocolo médico estima un tiempo máximo de 25 minutos a partir de la hora de socorro. En ese lapso de tiempo, Elianne sufrió convulsiones. Falleció camino del hospital.

A pesar de que no sobrevivió, a la joven le hicieron una cesárea y su bebé se encuentra actualmente en la sala de Neonatología del Hospital Dr. Agostinho Neto, en estado crítico.

De acuerdo con Rodríguez Martínez, al día siguiente de la tragedia, la familia visitó el Hogar Materno de Guantánamo en busca de respuestas, pues además de la ambulancia, a la hora del trágico accidente no había ningún médico en la sala de embarazadas (adscrita al Hospital General Docente Dr. Agostinho Neto).

El pasado lunes 1de noviembre, el telecentro guantanamero Solvisión presentó un trabajo periodístico sobre el caso de Elianne Rodríguez en el que, según explica el padre de la víctima, no se hizo mención de la negligencia de algunas de las personas vinculadas con el caso. Explica que tampoco se hizo alusión en el material a la carencia de ambulancias en la provincia.

“Cuando dieron la entrevista en el canal Solvisión acudí rápidamente al teléfono y llamé para comentar sobre el caso (…). En la primera llamada, cuando me identifiqué, me colgaron enseguida. Luego lo intenté dos veces más y también me colgaron, no tuve oportunidad de expresarme”, explicó Rodríguez Martínez a Cubanet.

El afligido padre describe a su hija como "una pequeña encantadora, comunicativa” y no da crédito a haberla perdido.

“Me da mucho dolor porque pedí con tantas ansias al Señor que mi hija pudiera estudiar Medicina y el Señor me dio ese sueño. Sé que no la voy a volver a recuperar, pero no quiero ver el sufrimiento en ninguna otra familia, por eso pido justicia”, concluyó.

Las leyes cubanas no permiten que los familiares de víctimas de una negligencia o desatención médica demanden al ente estatal de forma privada. Es el propio Ministerio de Salud Pública (MINSAP) el que decide cuándo abrir investigaciones, así como de determinar culpabilidades y/o tomar medidas disciplinarias.