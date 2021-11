Luis Manuel Otero finalista de beca de Fundación CINTAS en Estados Unidos

Luis Manuel Otero Alcántara Foto © Facebook / Otero Alcántara

La Fundación CINTAS, la entidad más antigua en los Estados Unidos dedicada a apoyar cubanos emigrados, incluyó este miércoles al artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI), como finalista de su programa de becas anuales en la sección de Artes Visuales.

Otero Alcántara, una de las 100 personalidades más influyentes según la revista Times, aparece como finalista junto a los artistas cubanos Ana Albertina Delgado, Geandy Pavón, Sandra Ramos y Antonia Wright. El ganador de la beca recibirá una cuantía de $20,000 dólares, sujeta a impuestos según la ley tributaria estadounidense, según explicó la entidad en un comunicado.

Nacido el 2 de diciembre de 1987, el joven artista se encuentra en prisión desde el mismo día de las históricas protestas del 11J, cuando salió de su casa dispuesto a marchar pacíficamente y fue arbitrariamente detenido por la Seguridad del Estado, que lo vigila, amenaza y tortura psicológicamente desde las primeras acciones plásticas llevadas a cabo por el MSI en 2019.

Este movimiento, formado por un colectivo de artistas y creadores, pretende promover, proteger y defender los derechos civiles y culturales en Cuba y ha alcanzado una gran visibilidad por sus performances que denuncian la gestión del gobierno y su política represiva y contraria a la libertad de expresión y de creación artística.

Como tantos activistas cubanos, Otero Alcántara ha sufrido numerosas detenciones por parte de la policía cubana y la Seguridad del Estado. Huelguista de hambre y sed junto a una decena de integrantes del MSI, Otero Alcántara convirtió su casa taller de San Isidro en el cuartel donde se refugiaron para denunciar ante el mundo, a través de las redes sociales, la injusta prisión del rapero Denis Solís.

Entre sus demandas, exigieron el cierre de las tiendas MLC, donde se venden productos de primera necesidad que los cubanos no pueden encontrar en otras tiendas en moneda nacional, ni comprar en una moneda en la que no cobran por su trabajo. La existencia de estos oprobiosos establecimientos responde a la necesidad del régimen cubano de captar divisas, pero excluye a millones de ciudadanos que no reciben remesas del exterior ni cobran en MLC.

Esta acción del MSI terminó con el asalto de la Seguridad del Estado a la sede del movimiento y la captura del artista por parte de los represores, quienes lo retuvieron contra su voluntad durante días en un hospital, aislado y sometido a interrogatorios encubiertos como parte de un presunto tratamiento psicológico.

En abril, luego de una exposición en su taller que molestó a las autoridades, el joven artista fue violentamente arrestado en su domicilio, mientras una turba de represores entraba en su casa y arrancaba las obras de las paredes para destruirlas en la vía pública.

A raíz de este atropello a sus derechos, el artista se volvió a declarar en huelga de hambre y sed, y su domicilio fue cercado por un amplio operativo policial que impidió la visita de amigos y sanitarios que supervisasen su estado de salud. Contra el cerco policial se manifestó un grupo de jóvenes cubanos en la calle Obispo, que fueron duramente reprimidos y detenidos, algunos de los cuales permanecen todavía en prisión, como el integrante del MSI, Esteban Rodríguez.

Una vez más, la huelga del artista terminó con el allanamiento de su morada por la Seguridad del Estado y su internamiento forzoso durante semanas en el hospital Calixto García. Aislado e incomunicado, el régimen cubano aprovechó su secuestro para difamar una vez más sobre su persona y para difundir videos, supuestamente como fe de vida, pero que encendieron las alarmas por el deterioro evidente del artista. La sociedad civil cubana y la comunidad internacional se volcó en apoyo a Otero Alcántara, exigiendo su liberación.

En su edición número 58, los finalistas del programa de becas de la Fundación CINTAS serán seleccionados por jurados de alto rango nacional e internacional. En la sección de Escritura Creativa, los finalistas son Margaret Meehan, Waldo Pérez Cino, Legna Rodríguez Iglesias, Leslie Sainz y Abel Sierra Madero.

Los finalistas en la sección de Diseño Arquitectónico son los cubanos José Antonio Choy, Adrián López González e Iván García Valdés. En Composición Musical, la Fundación seleccionó como finalistas a Haydee Milanés, Monica O'Reilly y David Virelles.

Creada en la década del 30 del siglo pasado, la Fundación CINTAS ha tenido entre sus becarios a Carmen Herrera, Félix González-Torres, María Martínez-Cañas, Teresita Fernández, María Elena Fornés, Andrés Duany, Tania León, y muchos otros artistas cubanos en diversas categorías artísticas durante las últimas cinco décadas.

El Programa de Becas CINTAS apoya a artistas de origen y ascendencia cubana en arquitectura y diseño, escritura creativa, composición musical y artes visuales. La Fundación CINTAS fue establecida con fondos de la herencia de Oscar B. Cintas (1887-1957), ex embajador de Cuba en Estados Unidos, destacado industrial y mecenas de las artes.