A pesar de amenazas, periodista cubano Vladimir Turró informará lo que ocurra el 15N

Periodista cubano independiente Vladimir Turró Foto © Facebook / Vladimir Turró

El periodista independiente Vladimir Turró Páez, a pesar de la agresión física y amenazas que recibió por parte de tres individuos, supuestos testaferros del régimen, sostuvo su interés en participar e informar durante las manifestaciones del 15 en Cuba.

"Esto no es más que una raya más para el tigre. Me han sucedido y hecho cosas peores y continúo como reportero independiente, por tanto no es el momento de amedrentarme. Seguiré trabajando y esperemos a ver qué pasa el 15 de noviembre", dijo en declaraciones a la agencia CubaNet.

Turró Páez recibió este viernes una bofetada en la vía pública y la amenaza verbal de tres individuos, que no identificó, por su disposición a informar lo que ocurra el 15N en Cuba, según el testimonio que divulgó en sus redes sociales.

Con evidentes signos de agresión física en uno de sus ojos, el periodista independiente expresó que los tres hombres le advirtieron que eso era "solo un adelanto de lo que podía sucederle", si participaba en la Marcha por el Cambio en Cuba.

"El pueblo tomó la decisión de decir 'basta ya de represión', pero los periodistas independientes le damos voz a todas esas personas que acuden a uno para sacar a la luz pública sus historias", mencionó Turró Páez.

Recordó cuántas denuncias hay desde Cuba sobre los detenidos del 11J y las peticiones fiscales de hasta 27 años de privación de libertad, sin todas las garantías jurídicas ni la transparencia en el proceso.

"Muchísimas madres claman la libertad de sus hijos y lo hacen a través de la prensa independiente. Todo esto suena a peligro para el régimen cubano y es lo que están previendo, para que no suceda el 15N", acotó.

Sobre lo que podrá suceder en la Marcha por el Cambio en Cuba, el reportero independiente alertó que podía suceder "cualquier cosa".

"A partir de este momento podemos sufrir todas las personas y ellos anuncian lo que pueden hacer", dijo refiriéndose a los ejercicios de defensa nacional que días atrás se desarrollaron en algunas provincias y que tendrán como colofón una actividad en todo el país.

"La defensa es contra nosotros, aquí no va a haber una invasión por parte de ningún gobierno extranjero. Aquí la historia la van a cambiar los cubanos de a pie, los que vivimos en la isla con el apoyo de los exiliados", agregó.

Vladimir Turró Páez fue víctima de un arresto por parte de la policía política cubana en 2019, cuando intentó entrevistar a la directora del Hospital Materno Infantil "Hijas de Galicia", en La Habana, por un supuesto caso de negligencia médica.

Este año, en medio de la pandemia del coronavirus, lo amenazaron con una multa de 15 mil pesos por el supuesto delito de propagación de epidemias, cuando intentó cubrir una protesta religiosa cerca de su domicilio.