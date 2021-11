Periodista cubano Héctor Luis Valdés Cocho: "Crecí, como tantos niños, sin el calor paterno"

Héctor Valdés Cocho y su padre Foto © Facebook / Hector Luis Valdés Cocho

El periodista independiente cubano Héctor Luis Valdés Cocho, uno de los activistas más perseguidos por el régimen en La Habana, relató emotivos pasajes que marcaron su niñez luego de que su padre emigrara durante la llamada crisis de los balseros en 1994.

El relato del reportero ocurre luego de que la Seguridad del Estado cubano intenta chantajearlo con la la grave situación de salud que enfrenta su padre para que acepte el exilio, una medida desesperada que el régimen está aplicando contra sus detractores.

Valdés Cocho –quien en la última semana ha vivido prolongados momentos de depresión por la propuesta del régimen de salir al exilio– cuenta que creció como tantos niños cubanos, sin el calor paterno a causa de la emigración ilegal que ha separado a miles de familias cubanas en los últimos 62 años.

"Una de las tantas cosas que este sistema patético me quitó. No porque mi padre haya sido un preso político, opositor o periodista independiente, sino porque mi padre fue uno de los tantos cubanos que con lágrimas en sus ojos abandonó su tierra en aquellos días del 94", explicó.

"Todo buscando una mejoría de vida para él y los suyos. Mi padre fue uno de tantos que dejó atrás sueños, amigos y familia. Fue quién dejó además de a mis hermanas, a mí con tan sólo 3 años", relató en Facebook.

El padre del periodista llegó a su nuevo destino junto a su hermano y su primo en una "balsa maltrecha, portando de vela una bandera cubana que según me dice mami podría tenderse una cama camera con ella".

Pasaron 21 años hasta que la familia volvió a reencontrarse. Los niños crecieron sin el calor paterno, que solo les brindaba el abuelo "pero no era lo mismo".

"Cuándo volví a verlo me era difícil reconocerlo, estaba enfermo, no era el hombre viril, buen mozo, atlético; ya no era aquel hombre que también me contaba mi mamá enloquecía a las mujeres con tan sólo hablarles al oído, ya mi papá no era aquel Casanova", lamentó el joven periodista cubano.

Dijo que la diabetes había consumido gran parte del cuerpo de su padre, tenía muy poca visión, y ya le habían amputado uno de los dedos de los pies.

"Estando junto a él en varias ocasiones tenía que correr para inyectarlo y colocarle una pastilla de glucosa en la boca. Era todo un horror. Después de esos días no volví a ver a mi padre, después que llorando pidió perdón a sus hijos no volví a verlo", comentó.

La historia de Valdés Cocho es la de miles de niños cubanos que perdieron a sus padres, de una forma u otra, después de que estos se lanzaran a cruzar el estrecho de la Florida para huir de un país que desde entonces ya estaba devastado.

Ahora que su padre está gravemente enfermo y la Seguridad del Estado lo usa para chantajear emocionalmente al reportero de ADN Cuba, este respondió que aunque le ha sido difícil decidir entre su padre y su país, sabe que su papá sabrá perdonarlo y le aseguró a sus represores del gobierno cubano que "no podrán" con él.

"Mañana se quedarán esperando ahí, en esa sede diplomática que pretendía lanzarme al destierro, creo que ni irán, ya que aquí están leyendo mi decisión final. No pueden ni podrán conmigo, salí así de fuerte a mi padre. Ese con quien quisieron chantajearme", afirmó.

Actualmente la crisis en Cuba, marcada por la represión, el aumento de la violencia gubernamental contra los ciudadanos, la escasez de alimentos y productos básicos así como el deterioro de servicios básicos como salud y educación han hecho que decenas de cubanos retomen el mar como única vía para escapar de la situación.

Desde el 1 de octubre de 2021, fecha en la que inició el actual año fiscal, las tripulaciones de la USCG han interceptado a más de 248 migrantes cubanos.

Esa cifra se acumula en apenas un mes y representa, además, la cuarta parte de los reportados en todo el año fiscal anterior (de octubre a septiembre), cuando se registraron 838 repatriaciones de cubanos durante esos 12 meses, lo que refleja un aumento del flujo migratorio por vía marítima.

El gobierno de Estados Unidos envió recientemente un mensaje a los cubanos para que no se lancen al mar porque, advirtió, “el estrecho de Florida es implacable”..

"Por favor, no te enfrentes al mar. El Estrecho de Florida es implacable. Cuida tu vida y la de tus seres queridos", puntualiza el mensaje que acompaña la alerta de la Guardia Costera y sus agencias asociadas.

En los últimos dos años, Héctor Luis Valdés Cocho ha sido detenido casi una decena de veces, casi siempre por intentar hacer su trabajo como reportero de un medio de prensa independiente o por visitar a amistades que estaban bajo vigilancia de la Seguridad del Estado.

Asimismo, ha denunciado arrestos y cercos en su domicilio en fechas significativas, como el pasado 10 de octubre, cuando se conmemoraba el inicio de las guerras por la Independencia.

En su última detención el pasado 31 de octubre, reveló que tras ser llevado al cuartel represivo del régimen en Villa Marista, lo obligaron a desnudarse y lo mantuvieron en una habitación fría que le hacía doler los huesos.