Se incendia una motorina eléctrica en plena calle en Limonar, Matanzas

Una motorina eléctrica se incendió en plena calle en Limonar, provincia de Matanzas, mientras se cargaba su batería.

El siniestro no ocasionó heridas en personas ni daños materiales de consideración, salvo el estado inservible en el que quedó la motorina en cuestión.

Captura de pantalla Facebook / Accidentes Buses & Camiones

“Otra motorina incendiada. Al parecer mucho tiempo dándole carga y al sol. Mucho cuidado señores, esta vez fue en la calle”, reportó un usuario del grupo de Facebook ‘Accidentes Buses & Camiones. ¡Por más experiencia y menos víctimas!’.

Un video grabado durante el siniestro por el autor de la publicación, muestra a la motorina envuelta en llamas en la que algunos usuarios identificaron como la calle 3 de Limonar.

“Mucha gente se han quedado sin nada por culpa de estos accidentes. ¡Mucha precaución caballero!”, se le escucha decir al que graba el video mientras sale un espeso humo negro de la motorina en llamas.

“El problema no es la moto eléctrica sino los cambios que le hacen y las adaptaciones. Es un producto que se comercializa en el mundo y donde único se incendian es en Cuba”, opinó en los comentarios un internauta.

“Así mismo es. Tengo una hace 3 años y cumplo como es debido con ella. La gente hace cosas que no debe ser”, coincidió otro, mientras un tercero apoyaba esta hipótesis afirmando: “El problema con esas motos es que las alteran mucho”.

En ese sentido se expresó otro usuario: “Eso es verdad men, pero yo tengo una y hasta ahora nada. Pero para mí es una ley darle reposo, prefiero andar a pie antes de montarla sin que la batería refresque”.

“Eso pasa por no cumplir con los parámetros establecidos de llegar y dejarla enfriar cuando termine de cargar. Esperar al menos una hora antes de usarla y lo más importante: no modificar el sistema para la corredera. Tengo una hace 4 años y la verdad que resuelve cantidad”, indicó otro usuario en los comentarios.

La mayoría de ellos incidieron en las precauciones que hay que tener para cargar las motorinas. Otros recordaron otros accidentes similares que terminaron con peores consecuencias, con casas en llamas y personas fallecidas en el incendio.

“Hace un mes 3 muchachos perdieron la vida en Matanzas por una motorina. Cogió candela, se quemó la casa. Muy triste”, dijo un internauta refiriéndose quizás al incendio provocado por la explosión de una moto eléctrica en el reparto Camilo Cienfuegos de Matanzas, que provocó la muerte de una joven de 19 años y heridas graves a un niño de 13 y un joven de 20 años, según reportaron vecinos en redes sociales. Se desconoce si los heridos en este accidente fallecieron, tal y como indicó el usuario en los comentarios.

Otros preguntaron por qué no se habían movilizados todos los vecinos a extinguir el fuego con cubos de agua. “Porque estaba cargando en la calle. Agua con electricidad no ligan”, contestó un usuario. “No se le hecha agua. Polvo químico o, para resolver rápido, arena. Nunca líquido”, dijo otro.

“Desde hace 5 años he tenido diferentes motorinas. Nunca he tenido un percance de este tipo, pero tampoco juego con el litio. Al litio hay que darle lo que lleva, una hora de reposo antes de cargar, mínimo media hora después de la carga, cargar en un ambiente fresco y evitar el agua a toda costa. Hasta ahora he tenido buenos resultados”, explicó otro propietario de motorinas.

En este tipo de incendios, la moto “echa humo primero y de repente bummmmm, suelta chorros de candela para todas direcciones. Por eso es que se quema todo lo que está a su alrededor y no da tiempo a nada”, describió un internauta que dijo estar traumatizado luego de haber sido testigo de uno de estos sucesos, muy frecuentes en Cuba en los últimos tiempos.