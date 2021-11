El agente Fernando espió a opositores y activistas cubanos que necesitaban atención médica

Carlos Leonardo Vázquez, el agente Fernando de la Seguridad del Estado, aprovechó su posición de galeno para espiar a líderes de la oposición y la sociedad civil que necesitaban atención médica y violó los principios éticos de la medicina.

Rosa María Payá, Laritza Diversent, Elizardo Sánchez Santa Cruz y Manuel Cuesta Morúa y sus familiares son algunos de los nombres que reveló el doctor Vázquez durante una entrevista a la prensa oficialista.

"Mi profesión de médico me sirvió para que se me abrieran las puertas dentro de la disidencia en Cuba", confesó el galeno al periodista Lázaro Manuel Alonso durante el programa Palabra precisa.

Vázquez apeló a la condición humanista, moral y profesional de los médicos cubanos para ofrecer servicios médicos a estas personas y espiarlos, pasando información confidencial a la Seguridad del Estado.

"Con algunos llegué a tener relaciones personales que me sirvieron para desarrollar mi trabajo durante todos estos años", confesó el especialista en Oncología.

El periodista Alonso calificó de "personajes" a los líderes de la oposición y la sociedad civil independiente que recibieron atención médica del doctor Vázquez y se interesó por conocer cuán íntimo fue ese vínculo médico-paciente.

"Me ocupaba de su salud. Realizaba cada uno de los chequeos solicitados por ellos, desde los más simples hasta los más complejos", relató.

Para desacreditar a los pacientes que atendió durante este tiempo,el exespía dijo que algunos de ellos preferían hacerse chequeos en Cuba antes de marchar en el exilio porque fuera de la isla eran impagables.

"Esa es la contradicción y la hipocresía que existe en este tipo de contrarrevolucionario, disidente u opositores, como suelen llamarse", expresó

Las declaraciones del agente Fernando de la Seguridad del Estado pone en evidencia el código ético de los médicos cubanos, donde se revela información confidencial a una entidad estatal con el objetivo de controlar cualquier movimiento de las personas

El artículo 35 de la Ley de Salud Pública de Cuba establece que "en todos los casos se respeta el pudor y la sensibilidad de los pacientes y familiares", por tanto revelar esta información a los órganos de la Seguridad del Estado no solo constituye una ilegalidad, sino una falta de ética profesional.

Así mismo, el agente Fernando transgredió el juramento hipocrático: "No permitir jamás, que entre el deber y el enfermo se interpongan consideraciones de raza, religión, nacionalidad, de partido o de clase".

El doctor cubano Alexander Jesús Figueredo Izaguirre criticó a su colega y puso en duda la profesionalidad de una persona que es capaz de delatar a otros en nombre de una ideología.

"Estos comunistas cada día se hunden más", mencionó.

El agente Fernando, de la Seguridad del Estado, se hizo público en medio de la campaña de descrédito orquestada por el oficialismo contra el activista y dramaturgo Yunior garcía, promotor de la Marcha por el Cambio en Cuba.

Ambos coincidieron en 2019 en Madrid en un evento de tres días organizado por la universidad norteamericana Saint Louis, y aunque durante esos días no hubo interacción entre el activista y el agente de la Seguridad, la prensa en Cuba utiliza esto para demostrar que García Aguilera es un líder influenciado por una potencia externa.

Tras la revelación de su identidad una ola de memes inundó las redes sociales, señal de la desaprobación de los cubanos a la figura de un individuo que se aprovechó de una posición privilegiada para delatar ante la Seguridad del Estado a otros activistas y opositores.

"Mi hijo específicamente, no vive en Cuba, pero me apoya y me dijo claramente que vive orgulloso de los ideales que defiende su padre. Mis amigos y colegas también han sido un gran apoyo", respondió el agente a una entrevista de la prensa estatal, lo que le hizo ganar más críticas por parte de la comunidad de cubanos en el exilio.