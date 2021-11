Cubana denuncia robo en paquetes enviados a Cuba a través de Transcargo

Paquetes con evidencia de robo enviados a través de Transcargo. Foto © Zenia Veigas Chkout / Facebook

Una cubana denunció el domingo en redes sociales que había recibido en La Habana un envío a través de la empresa nacional Transcargo Transitaria, con visibles muestras de robo.

“Como ven, la caja de misceláneas abierta, los paquetes que tienen precinta son los que abrieron, robaron artículos y le pusieron la precinta”, dijo.

Publicación en Facebook.

“Un paquete de chocolates que era para el niño abierto y dejaron la mitad. Y así están las cosas, robando y robando!!! Y como a mí a otros también les ha pasado”, lamentó.

De igual modo, reclama a las autoridades que “con todo lo que recaudan por las importaciones, deberían mejorar la seguridad y/o hacer que sus trabajadores no tengan la necesidad de robar”. La usuaria también pregunta por una solución.

En los comentarios, explica que ha probado con otras entidades estatales como Palco, “pero también nos robaron dos discos duros en el almacén que está en Pabexpo” y pertenece a dicha empresa.

“Qué triste eso, lamentablemente Cuba se está degradando de tal forma, que entre los mismos cubanos nos hacemos daño. Es vergonzoso que las personas que desvían esos artículos no piensen que hay familias y niños que sufren estos actos...y todo porque con los salario que reciben no es suficiente y porque luego de que esto ocurre, no se toman medidas con los culpables”, comentó un internauta.

Otros han denunciado experiencias similares con Transcargo, asegurando que sus trabajadores roban de los envíos incluso artículos sensibles a las familias como medicamentos, además de demoras en la entrega de los paquetes.

Sin embargo, las inquietudes no son exclusivas de los usuarios dicha empresa, sino que se extienden a todas las que brindan servicios de ese tipo, como Correos de Cuba. Recientemente, una cubana residente en Holguín, afirmó que había recibido en la oficina postal de su ciudad un paquete adulterado.

Los funcionarios le dijeron que no eran responsables de lo que sucedió porque ella recogió el paquete en esas condiciones, por tanto, perdía todos los derechos.

Según las autoridades cubanas, las empresas de recepción y distribución de paquetería con mayores atrasos son Transcargo, Correos de Cuba y AeroVaradero.

Las transitarias son las empresas que se encargan de recepcionar y distribuir la paquetería que se envía desde el exterior mediante diferentes modalidades, entre ellas, el envío que una persona hace a un familiar, o el equipaje no acompañante, que es el de alguien que realizó un viaje y ha mandado parte de sus cosas a través de las empresas de paquetería.