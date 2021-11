Tania Bruguera: "no es cuestión de una persona sino de un sistema corrupto e inservible"

Tania Bruguera Foto © Facebook Tania Bruguera

La artista y activista cubana Tania Bruguera alertó este domingo en sus redes sociales acerca de la importancia de buscar cambiar el sistema en Cuba y no solamente a la persona que lo preside.

"No me parece sensato enfocarse en (Miguel) Díaz-Canel como culpable o síntoma de todo. Mañana lo quitan y ponen a otro a ganar 20 años más en el poder oprimiendo al pueblo. Aquí no es cuestión de una persona sino de un sistema corrupto e inservible, eso es lo que hay cambiar", afirmó.

Desde que participó en la protesta del 27 de noviembre pasado frente al Ministerio de Cultura de Cuba, para exigir respeto a la libertad de expresión y el cese de la represión por motivos políticos, Bruguera se ha convertido en una de las artistas más activas y seguidas en redes sociales.

Aunque su trayectoria artística de varios años ya le había ganado grandes reconocimiento, tanto nacional como internacionalmente, en el último año su voz se ha vuelto clave en la comunidad de artistas, intelectuales y activistas que impulsan transformaciones en Cuba.

La semana pasada, en Twitter, también exhortó a los cubanos a unirse frente a las arbitrariedades que se cometen constantemente en Cuba. "Ahora tenemos que estar unidos, más allá de nuestra visión del mundo,de nuestra manera de ver la distribución de la riqueza, la justicia social, etcétera. Debemos estar todos juntos porque ahora no somos ni de derecha ni de izquierda, somos un pueblo que está abusado", expresó.

"Lo importante ahora no es si estás a favor o en contra de un sistema económico, de entidades y de justicia, sino que somos un solo pueblo y eso incluye a quienes viven fuera de Cuba. Los de adentro y fuera, todos tenemos el derecho a decidir el futuro de nuestro país", argumentó en otro tweet.

Tania Bruguera se encuentra en estos momentos en Estados Unidos, luego de ser elegida por la Universidad de Harvard para integrar su claustro de profesores, y desde allí ha empezado a promover en las últimas semanas una campaña de boicot a la XIV Bienal de La Habana, como protesta por los cientos de encarcelamientos por motivos políticos que se han cometido en Cuba desde las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio.

Artistas internacionales como el brasileño Cildo Meireles y la yugoslava Marina Abramović, entre otros, han mostrado su respaldo a ese boicot, que también ha generado fuertes polémicas en la comunidad artística cubana y ha sido evaluado por el ministro de Cultura de Cuba como una "campaña contrarrevolucionaria".

El pasado 4 de noviembre Bruguera fue condecorada con el Premio Velázquez de las Artes Plásticas, que entrega el Ministerio de Cultura y Deporte de España, y es el equivalente dentro de las artes plásticas al Premio Cervantes de literatura. En ese momento afirmó que el premio era la mejor respuesta al Gobierno de Cuba.

El jurado explicó que su decisión se sustentó en "su activismo performativo riguroso y especialmente atento a las dinámicas contextuales socio-políticas", y precisó que se valoró "su revisión de las modalidades del arte de la conducta que suponen una dinámica de participación y cuestionamiento de los modos tradicionales de comportarse en el espacio público".