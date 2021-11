Cubana conductora de Uber sufre golpiza en Miami

Sumey Martínez. Foto © Captura de video / Telemundo

Una cubana conductora de Uber denunció haber sido golpeada brutalmente por un pasajero en Miami, que le escupió la cara y le pegó puñetazos en el rostro.

En declaraciones a Telemundo, Sumey Martínez explicó el hombre además de golpearla intentó arrebatarle el celular en el enfrentamiento. Martínez trabaja como conductora de Uber desde hace siete meses.

Según explicó, recogió al presunto agresor en 1ra Place y la calle 13, en Overtown. El pasajero tenía previsto hacer una parada en el recorrido. Al detenerse, Martínez le pidió que no se tardara, lo cual hizo enojar al hombre.

“Entonces yo le digo que entre una parada y otra tenía que ser rápido, porque a veces los pasajeros hacen eso, de demorarse hasta 20 minutos”, dijo la conductora que, tras el violento incidente, teme seguir trabajando para Uber.

El pasajero furioso le exigió entonces que cancelara el viaje. Luego le lanzó una escupida a la conductora que le cayó en el ojo. Asustada, Martínez se bajó del vehículo y advirtió que llamaría a las autoridades al 911.

El hombre salió también del vehículo, se le paró enfrente y le puso al teléfono a una mujer. Pero la conductora no comprendió del todo lo que le decía. “La mujer me empieza hablar en inglés y yo estaba entre nerviosa, además, no hablo un inglés fluido”, expuso.

Presuntamente, esto hizo alterarse más al hombre, que intentó quitarle el teléfono. Ella lanzó el aparato al interior del carro. Al voltearse nuevamente hacia el pasajero, este, de manera imprevista, le pegó un puñetazo, causándole lesiones en la cara.

Aturdida, volvió a su carro para alejarse del lugar y llamar a las autoridades. Oficiales de la policía de Miami se presentaron en la escena y le dieron asistencia.

“Mira como tengo todo esto, me partió la boca por dentro por fuera me dieron cuatro puntos en el hospital”, detalló. “Tengo miedo, por todo, no me siento segura y más con Uber ahora ya no lo hago más porque no me siento segura”, dijo.