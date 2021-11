Madre cubana denuncia amenazas en Holguín por participación en marcha del 15N

La madre cubana Welsy Cruz, enfermera del Hospital Lenin de Holguín, denunció amenazas en su provincia que pretenden intimidarla para que no participe en la marcha del 15N en Cuba.

La mujer narró conmovida que uno de sus hijos está en el servicio militar y le otorgaron un pase especial para que la visitara. El joven le advirtió que le habían hecho ver los mensajes que transmite su madre en redes sociales apoyando el cambio político en Cuba y le dejó un comentario desolador.

“Me dijo que se alegraría si el 15N su primo, que es de tropas especiales, se topara conmigo en la calle y me diera una buena galleta”, contó Cruz en directo y alertó que esas son las fórmulas de la Seguridad del Estado para trabajar psicológicamente en los reclutas en Servicio Militar y para enfrentar a padres e hijos en el contexto actual.

La madre cubana se mostró visiblemente dolida con las palabras de su hijo. Sin embargo, le reafirmó: "Soy tu mamá y siempre voy a estar aquí para ti, pero esto es Patria, Vida y Libertad. No hay marcha atrás. El 15N voy a salir porque quiero una Cuba mejor".

Cruz indicó que recibió una citación para reunirse con el Primer Secretario del Partido Comunista de su municipio, Osmany Viñals, al parecer para tratar “opiniones políticas”. La cubana no se presentó a la entrevista porque no tenía con quién dejar a sus hijos, uno de ellos con necesidades de atención especial.

"Si del tema que se va a hablar es sobre cómo yo pienso, pues mire, yo quiero una Cuba libre, donde haya cambios. En primer lugar quiero que se cambie al presidente del país. A Miguel Díaz-Canel no lo quiero, nunca voté por él, y fue muy malo como Primer Secretario del PCC aquí en Holguín", dijo la cubana en su mensaje.

Cruz indicó que la Constitución cubana también debe ser modificada para que represente verdaderamente los intereses del pueblo en lugar de proteger al gobierno. En un tercer punto mencionó que la marcha del 15N tiene el objetivo de exigir Libertad, de expresión y de todo tipo.

"Queremos Libertad. Es lo primordial para las personas, ser libre. Queremos expresarnos libremente y que por eso no se nos juzgue, porque ahora mismo yo soy juzgada y no he cometido delito alguno, solo estoy diciendo lo que yo pienso", indicó la cubana.

"Queremos cambios. Queremos que se eliminen las tiendas en moneda libremente convertible (MLC) porque el cubano no cobra en MLC. Hay muchas cosas que hay que cambiar. Esa es nuestra marcha, es una marcha pacífica y si ustedes van a agredir el mundo entero los verá", dijo la madre cubana.

"La marcha del 15N no se va a detener. Espero que en Holguín no se de golpe, no se de palo. Y a mi hijo le digo: 'Te amo con todas las fuerzas de mi corazón, y si quiero un cambio lo quiero por ti y mis otros tres hijos y por mi nieto. Lo quiero por el bienestar de todos ustedes y de todos los niños (de este país)'", dijo conmovida Cruz.

Recientemente otra madre cubana se pronunció en apoyo a la marcha cívica y también se le vio visiblemente emocionada. La activista Thais Mailén Franco, quien estuvo casi cinco meses detenida por participar en una protesta pacífica el 30 de abril en La Habana, exhortó a los cubanos a salir a las calles el 15N.

"Hay mucho sufrimiento señores, hay mucho dolor y es hora de que este sufrimiento acabe", dijo Franco en sus redes sociales y pidió el apoyo de todos los cubanos para lograr el cambio político que el país necesita.