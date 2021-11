Policía política cubana amenaza Dama de Blanco a pocos días del 15N

Jackeline Heredia Morales Foto © Facebook / Ángel MOya

La policía política de Cuba amenazó a la Dama de Blanco Jackeline Heredia Morales tras ser detenida en las inmediaciones de la sede central de la organización defensora de los derechos humanos en Lawton, La Habana, a pocos días de la Marcha por el Cambio del 15N.

“Me dijeron que yo no podía visitar la sede de las Damas de Blanco”, dijo Heredia Morales a Martí Noticias a través de una llamada telefónica.

El incidente ocurrió el lunes, cuando llevaron a la opositora a la estación de policía de la calle Aguilera y advirtieron que a partir de hoy tendría un operativo frente a su vivienda y si lo violaba podría ser detenida.

"Yo les dije que yo iba a salir porque yo soy una persona libre, que yo iba a salir para las calles”, recalcó Heredia Morales.

El acoso a la activista por los derechos humanos en Cuba se deben, según su opinión a la marcha pacífica del próximo lunes convocada por el grupo archipiélago.

"Ellos tienen tremendo miedo este gobierno está gobernando aquí bajo presión, bajo represión y a la fuerza”, declaró.

Así mismo, expresó que ya nadie cree en la revolución cubana y mucho menos los más jóvenes, que miran a otras cosas y no tienen ningún camino.

"No se sabe lo que va a ocurrir, porque es un ambiente muy caliente, principalmente con la juventud, porque la juventud de hoy no es la de ayer, no fueron ‘fidelistas’. La juventud de hoy está mirando otra cosa: que no tienen ningún camino y… ¡vamos a ver qué pasa!”, concluyó.

Jackeline Heredia Morales denunció en 2019 a través de CiberCuba la represión que viven todos los familiares de los opositores y activistas dentro de la isla.

“Mis niños han sufrido mucho, sobre todo cuando me llevaron a prisión, que estaban más pequeños. Tuvieron que quedarse prácticamente solos con su papá, que no sabía cocinar, no sabía hacer nada, porque yo no tengo mamá ni papá; ellos lloraban y preguntaban dónde estaba su mamá, porque no entendían”, detalló.

Heredia Morales cumplió pena de cárcel por los supuestos delitos de atentado, desacato y daños a la propiedad del estado luego de filmar el acoso de policías e inspectores estatales contra un bicitaxista en La Habana.

Durante la Marcha de los Girasoles, en septiembre de 2019, fue detenida por protestar pacíficamente en las calles y gritar "abajo la dictadura", "abajo Díaz-Canel" y "libertad para los presos políticos", según un video que divulgó la Unión Patriótica de Cuba, organización opositora a la que también pertenece.