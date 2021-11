Otro forista de Archipiélago interrogado, amenazado y expulsado del trabajo por sus opiniones políticas

El mes pasado, el cubano Elvisley González Avalo fue uno de los más de 1 400 cubanos que firmó con nombre, apellidos y número de carné de identidad la convocatoria de apoyo a la Marcha Cívica por el Cambio, prevista para el próximo 15 de noviembre.

También comentó como forista en la página de Archipiélago y expresó opiniones personales en sus redes sociales. En Twitter, Elvisley se define como "cubano liberal que defiendo la libertad y repudio el comunismo y su ideología política". Y no escatima opiniones en contra de la propaganda gubernamental, incluyendo varias sobre la reciente campaña de descrédito contra Yunior García Aguilera, impulsor de la marcha.

Menos de un mes después, el pasado 4 de noviembre, González Avalo fue interrogado, amenazado y expulsado de su trabajo en la agencia de alquiler de automóviles Transgaviota (Transfertur, perteneciente al grupo Gaviota), en Varadero, provincia de Matanzas.

Su testimonio aparece en una serie de videos donde el forista cuenta, con lujo de detalles, cómo entró en la diana de la Seguridad del Estado.

Primero visitaron varias veces su casa y le dejaron imprecisas citaciones verbales con sus familiares. Luego lo fueron a buscar al trabajo, y de ahí para la estación de policía, donde varios agentes y oficiales de la policía política trataron de arrancarle una confesión de culpabilidad por estar en contra de la ideología oficial.

"Empezaron a preguntarme sobre si yo había dado algunos criterios en las redes sociales... Querían que yo les dijera cuáles eran. 'Tú sabes, tú sabes', me decían. Y luego me preguntaron directamente: 'Pero, ven acá, ¿tú eres revolucionario o no eres revolucionario? ¿Qué opinión tú tienes de esto?'", cuenta González.

"Como no me sentía bien en aquella situación, ellos se fueron acalorando y yo también porque ellos estaban tratando de lincharme", prosigue.

Cuando el interrogatorio de cuatro horas no bastó, comenzaron los forcejeos y las amenazas, que han terminado en un proceso para expulsarlo de su centro laboral esta semana.

Entre las intimidaciones recibidas, Elvisley cita frases como "no queremos dañar tu integridad física", "estos asuntos nosotros lo resolvemos en el calabozo" o "si no entras por la línea, te va a coger el tren".

Al final del interrogatorio, en el que lo acusaron sin pruebas de haber salido a manifestarse el 11 de julio, quedó claro que seguiría vigilado.

"Me van a botar del trabajo porque según ellos no reúno los requisitos", dijo González.

"Sentí miedo por mi vida, por mi seguridad, y hago responsable al jefe de la policía de Santa Marta, al mayor Helio, al Tte. Coronel Yoel de lo que se pueda hacer conmigo en este momento... Me tienen citado para el lunes", concluye el primero de los videos.

Horas después de colgar el video en las redes sociales, una patrulla de la policía se apostó en las afueras de la casa de Elvisley.

"Ya me botaron del trabajo... vinieron 2 oficiales de la Seguridad del Estado para mañana que me vienen buscar para supuesta entrevista, tengo miedo por mi vida", tuiteó más tarde.

En un video posterior, el incriminado también contó que en agosto había sido testigo de preparativos en su centro de trabajo, en Cárdenas, para golpear a los posibles manifestantes en contra del gobierno.

"Esta botella ya la destapé y ya no hay marcha atrás", dijo ante la cámara.

"Te daban palos y un hijo rojo para ponerte en el brazo para que la policía supiera que tú ereas de los buenos. Es algo tenebrosos que semejante cosa haya sido calculada, medida de esa forma, para apalear personas que tienen los mismos problemas que tienen todos los cubanos", dijo el joven.

El caso de Evisley González no es el único que prueba de manera fehaciente el proceso de amedrentamiento que el régimen cubano está llevando a cabo contra activistas y simpatizantes del 15N.

Para denunciar posibles actos de represión contra quienes hayan expresado su apoyo a la marcha, Archipiélago creó una comisión independiente de apoyo a los manifestantes, integrada por juristas, que ya ha recogido al menos 22 denuncias, entre el 25 y 30 de octubre, sobre represalias por participar en la convocatoria.

Entre los represaliados en sus trabajos y centros de estudio se encuentran el doctor Manuel Guerra y el profesor David Martínez Espinosa, expulsado de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos por sus opiniones políticas y por promover la marcha del 15N.

Martínez Espinosa impartía Química y Matemáticas aplicadas en el mencionado centro de educación superior, y el pasado 19 de octubre le fue comunicada su expulsión durante una reunión con directivos de la universidad.

En situación similar se encuentran varios de los manifestantes del 11J. El joven de 20 años Armando de Jesús Sardiñas Figueredo, condenado a 10 meses de trabajo correccional con internamiento en el campamento La Lima, de Guanabacoa, fue expulsado de su empleo en el restaurante La Dominica, ubicado en el municipio Habana Vieja y perteneciente a la corporación CIMEX. La jefa de recursos humanos de la empresa, al despedirlo, le dijo que debieron haberlo condenado al menos a 10 años y que allí no podían trabajar “contrarrevolucionarios”.

Otro expulsado de su trabajo (como informático, en el Centro de Teatro de La Habana) fue el actor cubano Edel Carrero, participante de la protesta del 11 de julio.