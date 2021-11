César Évora celebra su cumpleaños junto a sus nietos luego de un año sin verlos

César Évora Foto © Facebook/ César Évora fanpage

El actor cubano César Évora celebró su cumpleaños 62 en compañía de sus nietos, a los cuales estuvo sin ver durante todo un año, como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Según el portal web de TV Notas, el famoso actor afirmó que la visita de su familia ha sido el mejor regalo en este onomástico. “Tuve el gusto, la sorpresa maravillosa de que me trajeran a mis nietos, entonces los tengo aquí y pasé un día maravilloso con ellos y muy feliz”, confesó.

El artista, reconocido por su trabajo en la televisión y el cine en Cuba y México, también dijo: “La alegría de tenerlos conmigo es algo maravilloso. La pasamos divino, el más chico tiene 3 años y ya me conocía de FaceTime y de la voz”.

A pesar de su felicidad, Évora todavía no puede reunirse con su madre, la señora María Díaz, lo que para él ha sido muy duro, y aunque no reveló cuándo podría darse el reencuentro, espera que no tenga que pasar más tiempo.

Desde que comenzó la crisis sanitaria, el actor se ha mantenido activo en cuanto a trabajos. Ahora mismo participa en la producción televisiva de SOS Me estoy enamorando, donde interpreta a “Leopoldo”, un hombre simpático, atractivo y seductor, con una doble vida y gran habilidad para mentir.

Desde que llegó a México en 1999, Évora también ha protagonizado múltiples telenovelas como Laberintos de pasión, Cañaveral de pasiones, El manantial, Abrázame muy fuerte, El privilegio de amar, Entre el amor y el odio, La madrastra y Abismo de pasión.

En Cuba se le recuerda por su participación en la serie Su propia guerra junto a Alberto Pujol, Jorge Villazón y el recientemente fallecido Enrique Molina. El público disfrutó, además, de su actuación en las películas Cecilia, Una novia para David, Capablanca y Un hombre de éxito, entre otras.

