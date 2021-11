Actor cubano César Évora celebra su 62 cumpleaños

César Évora Foto © Facebook / César Evora-El King

¡César Évora está de cumpleaños! El popular actor cubano está celebrando sus 62 años este 4 de noviembre, consentido por el amor de su familia y el cariño de sus millones de fans en todo el mundo.

El galán de la pequeña pantalla ha trabajado en más de 30 telenovelas y una decena de películas, ocho de ellas producidas durante la década de 1980 en Cuba, entre ellas Cecilia, Una novia para David y Capablanca.

En el cine cubano, también se le recuerda por la película Un hombre de éxito, del director Humberto Solás, y La bella de la Alhambra, de Enrique Pineda Barnet.

Aunque la mayor parte de su carrera profesional y sus éxitos los ha logrado en México, país donde reside desde 1999, en Cuba goza de igual prestigio y acogida por parte del público.

Uno de los papeles más populares de César Évora fue en la serie Su propia guerra, donde junto a Alberto Pujol, Enrique Molina y Jorge Villazón ocupó un espacio en el imaginario policiaco de la sociedad cubana en los años ochenta.

En México ha protagonizado múltiples telenovelas como Laberintos de pasión, Cañaveral de pasiones, El manantial, Abrázame muy fuerte, El privilegio de amar, Entre el amor y el odio, La madrastra y Abismo de pasión; ganando así muchos fans y manteniendo a sus fieles seguidores cubanos dentro y fuera de la isla.

"La actuación es una carrera muy sacrificada, no es nada sencillo […] Es un trabajo al que le dedicas las 24 horas del día. En mi caso, si estoy soñando o durmiendo, estoy pensando en cómo voy a solucionar una escena, a lo mejor me viene una solución. Así vivo constantemente, hago otra cosa para distraerme, leer, ver una película, y me puedes ver pensando en cómo voy a solucionar una escena", dijo una vez sobre su profesión.

César Évora es padre de tres hijos, Rafael, Mariana y Carla, y está casado con Vivian Domínguez.