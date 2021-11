El actor Daniel Triana realiza caminata por La Habana vestido de blanco y con una rosa blanca

Daniel Triana Foto © Facebook Daniel Triana

El joven actor Daniel Triana, uno de los moderadores del grupo Archipiélago, realizó este jueves una caminata individual por La Habana con ropas blancas y una rosa blanca en la mano para mostrar su apoyo a la Marcha Cívica por el Cambio del próximo 15 de noviembre.

"Porto mi rosa blanca por la liberación de los presos políticos, por la democracia en Cuba y por un Estado de bienestar, por que Cuba no sea más un Estado de miedo y de terror, y empiece a ser un Estado de bienestar. Todos somos Archipiélago. Patria y vida", expresó el artista en un corto video filmado en la avenida 23 del Vedado, en las proximidades del Hotel Habana Libre, y que compartió luego en redes sociales.

En la publicación en la cual dio a conocer su acción, Triana explicó que decidió manifestarse antes porque el 14 de noviembre saldrá de viaje con su compañía de teatro para trabajar en otras provincias del país. "Mi cuerpo no estará en la calle, pero mi mente, mi espíritu, mi corazón y mis actos han estado, están y estarán con mis hermanas y hermanos que saldrán ese día, y con todo cubano que alce su voz por un cambio", declaró.

El activista contó que ayer el agente de la Seguridad del Estado que le "atiende" le llamó y le preguntó qué pensaba de la decisión del dramaturgo Yunior García, líder de Archipiélago, de marchar solo por La Habana un día antes de lo previsto y con una rosa blanca.

"Le dije que me parecía una genialidad y que me llenaba de alegría. Me dijo que eso tendría consecuencias para él. Le respondí que estábamos preparados para esas consecuencias. Él respondió que era Yunior quien no estaba preparado", agregó

Triana aseguró que si las autoridades atentan contra García iban a "comprobar cuánto amor lleva con él". Además, insistió en que "nada se detiene", y que considera "inteligente" lo que ha hecho.

"Las demandas del 15 siguen intactas y probablemente sigan por algún tiempo más. Estos procesos son complejos. Es la Historia escribiéndose, no es un interruptor que uno activa y llega la democracia inmediatamente. Las conciencias, las sensibilidades y los sueños para Cuba ya se están activando, y esa es la mayor victoria", señaló.

Por otra parte, el actor, quien participó en las protestas del 11 de mayo de 2019, el 27 de noviembre del 2020 y el 11 de julio de 2021, y fue una de las personas detenidas en la última, exhortó a no hacerle "el trabajo fácil a la policía política" y colocarse siempre "del lado de la verdad y la justicia".

"Todo cubano que ha alzado su voz contra la injusticia, desde Huber Matos, Laura Pollán, Yoani Sánchez, Oswaldo Payá, María Elena Cruz Varela, Luis Manuel Otero Alcántara, José Daniel Ferrer, Luis Robles, tiene mi respeto", advirtió.

Triana precisó que la señora que le vendió la rosa blanca en la avenida Belascoaín no recordaba su precio porque hacía mucho tiempo que no vendían de ese color, por lo que pidió que se cultivaran muchas rosas blancas, porque "ahora más que nunca las necesitamos".

"Quiero que Cuba sea ese espacio plural en el que los jóvenes quieran florecer y no huir por miedo a marchitar", concluyó.