Obispos Católicos de Cuba piden liberar a detenidos del 11J y escuchar a todos sin exclusiones ni represalias

Conferencia de Obispos Católicos Foto © Facebook/Conferencia de Obispos

La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) llamó este jueves a evitar la confrontación violenta en la isla y a favorecer un clima donde cada cubano pueda expresarse "sin exclusiones ni marginaciones".

El mensaje de los prelados adquiere especial relevancia en estos días previos a la Marcha Cívica por el Cambio programada para el 15N y ante el aumento del clima represivo y la propaganda gubernamental contra los impulsores de la iniciativa.

"Consideramos que urge, cada vez más, la implicación de los cubanos en un proyecto de nación que involucre y motive a todos; que tenga en cuenta las diferencias, sin exclusiones ni marginaciones", aseguran los obispos.

"Pensamos que hace falta implementar mecanismos donde, sin temor a intimidación y represalias, toda persona pueda ser escuchada y se encaucen las insatisfacciones ante las duras realidades cotidianas que agobian a tantos, especialmente a los más empobrecidos y vulnerables", añade el mensaje.

"Cualquier acto de violencia entre nosotros, ya sea física, verbal o sicológica, hiere gravemente el alma de la nación cubana y contribuye todavía más al pesar, al sufrimiento y a la tristeza de nuestras familias. Un alma herida no está en condiciones de construir un futuro de esperanza. La violencia contradice la voluntad de Dios", subrayan.

"Toda persona merece estima y reconocimiento de su dignidad, por su condición de ser humano e hijo de Dios, por ser ciudadano libre, sujeto de derechos y deberes. En consecuencia, todo cubano debería poder expresar y compartir libremente y con respeto, sus opiniones personales, su pensamiento o sus convicciones, incluso cuando disienta de la mayoría", precisan los obispos.

"¡Cuánto agradecerían tantas familias cubanas y la misma Iglesia, y cuánto disminuiría la tensión social, si hubiese un gesto de indulgencia para los que aún permanecen detenidos por los acontecimientos del pasado verano!", señala la COCC, en referencia a los cientos de detenidos por manifestarse el pasado 11 de julio.

"Una vez más exhortamos a todos a que no escatimemos esfuerzos para que se allanen los caminos del entendimiento, la reconciliación y la paz; de tal modo que las diversas propuestas sobre el destino presente y futuro de nuestro país, encuentren un ámbito de cordura, tolerancia y concordia, y se establezca un diálogo armónico y civilizado en el cual se puedan encontrar las mejores soluciones a los problemas que nos atañen", finaliza el mensaje.

Poco antes del mensaje de COCC, un grupo de 15 sacerdotes católicos cubanos publicó una carta a favor de la paz y la no violencia ante la próxima marcha del 15N.

"No queremos volver a ver policías golpear a su propio pueblo", reclaman los sacerdotes. "No queremos que se vuelva a derramar sangre", ni "volver a escuchar disparos'', ese no es el camino que nos llevará a la Cuba que necesitamos y que todos deseamos", dijeron los sacerdotes.

También Sor Nadieska Almeida Miguel, superiora de las Hijas de la Caridad en la isla, pidió ayer a las autoridades que permitan la marcha y pongan fin a la represión violenta.

"Basta ya de querer hacernos creer que en nuestro país todo está bien, de dar una imagen de la realidad que no es verdadera, de ignorar los gritos de las madres que tienen a sus hijos presos con largas condenas por decir con valentía, de enfermos sin medicamentos, de silencios generados por desconfianza entre vecinos, de tanto despliegue policial en todos los lugares. No nos sentimos cuidados, nos sentimos vigilados", aseguró la religiosa.

"¿Es tan difícil permitir una marcha que es legítima en sí misma? ¿Acaso no será más fácil dejar que cada quien exprese su sentir?", señaló Almeida Miguel en el texto, publicado en su muro de Facebook.