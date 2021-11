Seguridad del Estado avisa a Yunior García de que le impedirá marchar el domingo y lo enviará a prisión

Yunior García Aguilera Foto © Twitter/WSJ

Agentes de la Seguridad del Estado cubana volvieron a citar este jueves al actor y dramaturgo Yúnior García Aguilera, uno de los impulsores de la Marcha Cívica por el Cambio, prevista para el próximo 15 de noviembre, y le avisaron de que no le permitirán marchar el próximo domingo 14, y se lo llevarán detenido para la prisión Combinado del Este, según contó el propio activista a la cadena noticiosa CNN en Español.

"Me llamó la Seguridad del Estado y ya me dijeron incluso para qué cárcel voy a ir: el Combinado. Incluso me han dicho que no me van a permitir marchar este domingo de la forma en que lo he anunciado: en solitario, portando una rosa blanca por una céntrica calle habanera", contó Aguilera.

"Estaban intentando que yo dijera algo o tomara alguna decisión que significara una marcha atrás. Yo les expliqué que ya no tengo otra decisión que tomar", añadió.

"Estamos viviendo en una dictadura", precisó.

García Aguilera publicó este jueves una declaración en la que prevenía contra las acciones violentas hacia los manifestantes anunciadas por el régimen y avisaba de que el domingo 14, a las 3 de la tarde, marchará en solitario por la avenida 23 del Vedado habanero.

"No seré yo quien impida al resto de los manifestantes dentro de Cuba el ejercicio de sus derechos, ni el 15, ni el 16, ni el resto de los días. Solo los convido, respetuosamente, a no hacer nada que ponga en riesgo su integridad física y la de otras personas. Les pido humildemente a todos que evitemos cualquier tipo de enfrentamiento violento, toda acción que genere represión, todo acto que los coloque en situación de peligro. Que cada quien encuentre maneras ingeniosas y pacíficas para lograr expresarse sin dar pie a que se desate la violencia contra ellos, contra nadie, absolutamente", añadió en su declaración.

La plataforma Archipiélago respaldó la decisión del dramaturgo y precisó que "la declaración Yunior García Aguilera no es una acción desmovilizadora, todo lo contrario, la propuesta de una marcha en solitario está dentro del rango de acciones de la Jornada Cívica por el Cambio que Archipiélago propone".

"Al autoritarismo se le responde con creatividad, autonomía, decisión y criterio, por lo tanto reafirmamos las convocatorias por provincias y regiones de Cuba que ya han sido anunciadas para el día 15 de Noviembre, y estaremos anunciando nuevas propuestas en las horas venideras", añadieron.

"Como dejé claro en el comunicado, jamás le pediría a los cubanos que renuncien a sus derechos. Solamente pedía que encontraran maneras ingeniosas, que no pusieran sus vidas en riesgo porque también sabemos todo el riesgo de lo que estaban armando para golpear, para apresar, para reprimir de forma muy violenta a los manifestantes", dijo García al programa "Conclusiones" de CNN en Español.

"No se trata de desconvocar, de eliminar ni siquiera de limitar el derecho que tiene cada cubano a conquistar eso que nos ha sido negado sino de encontrar soluciones que no pusieran en riesgo su seguridad", afirmó para disipar cualquier posible malentendido que provocara su declaración.

"Apoyamos el 15N, el 16N, el 17N y todos los días. Los cubanos tienen que actuar como ciudadanos con derechos el 15N y todos los días. Lo único que hemos pedido es que ningún cubano se levante contra otro y que no haya violencia", aclaró a CNN.

Las declaraciones de Yunior García llegan en medio de una arremetida oficial contra los organizadores de la marcha e impulsores de Archipiélago, que han denunciado una campaña de presiones sin precedentes, con actos de repudio, ofensivas mediáticas de descrédito, arrestos arbitrarios, intimidaciones a las familias, despidos laborales, condenas ejemplarizantes a los detenidos durante las protestas del 11 de julio y amenazas de que si ese día salen a la calle serán sancionados severamente por diversos delitos, incluido el de sedición, que conlleva penas de 20 años de cárcel.

Este miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, convocó a una conferencia de prensa para declarar ante el cuerpo diplomático que el régimen no tolerará de ningún modo una marcha que considera una provocación subversiva, fraguada, organizada y financiada por EE.UU.

Esa tesis oficialista (repetida una y otra vez en medios oficialistas a los que Archipiélago no tiene acceso) ha sido rebatida en varias ocasiones por los miembros de la plataforma y el propio García Aguilera.

“El Gobierno de los Estados Unidos sabe perfectamente que no tiene ninguna relación con Archipiélago o con la marcha. Nuestra plataforma aspira de manera irrenunciable a que nuestros conflictos internos sean resueltos sin injerencias”, dijo García en su comunicado del jueves.

Varios países y organizaciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos han recordado al gobierno cubano su obligación de garantizar la libertad de expresión y manifestación.

El relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre libertad sindical y reunión pacífica Clement Voule recordó recientemente al gobierno cubano "su obligación de proteger y facilitar la expresión a través de protestas pacíficas".

El diplomático y jurista togolés afirmó que "es una violación de la obligación del estado acosar e intimidar a los organizadores para evitar protestas pacíficas".