Joven cubano encarcelado por el 11J cumple 18 años de edad en la prisión   

Rowland de Jesús Castillo Foto © Facebook/MSI

El joven cubano Rowland de Jesús Castillo cumplió 18 años de edad en la prisión donde permanece detenido por manifestarse pacíficamente contra el régimen el 11J en La Habana, bajo los supuestos cargos de sedición y hurto.

“Rowland Castillo está cumpliendo hoy 18 años. Lo ha pasado en una cárcel porque es uno de los cientos de jóvenes que fueron encarcelados por salir a la calle el 11 de julio. Habló hoy con su madre y cuando esta lo felicitó los dos se echaron a llorar”, apuntó este viernes en su perfil de Facebook la activista y miembro del Movimiento San Isidro, Anamely Ramos González.

La también investigadora recordó que a Rowland la Fiscalía le pide 23 años de condena. “Es decir, que saldrá de la cárcel cuando tenga 51 años. Saldrá de la cárcel cuando su hijo de un año tenga 24. Insisto en los números porque a veces todavía se nos escapa parte del horror que nos quieren seguir imponiendo”, apuntó en su publicación.

Igual señaló que Rowland no es el único joven al que la Fiscalía cubana le está pidiendo “una condena alucinante”, tras compartir datos de Cubalex, organización defensora de derechos humanos en la isla, sobre las posibles condenas a manifestantes en los barrios habaneros de La Güinera y Mantilla, en Arroyo Naranjo, y en el municipio de 10 de Octubre, también en la capital del país.

En ese listado el caso del menor Rowland ocupa el lugar número 58, y las posibles condenas por el delito de sedición por el que lo acusan a él y a otros manifestantes oscilan entre los 13 y 27 años de encarcelamiento. Varios de ellos, incluso, no llegan ni a los 22 años de edad.

“Hay muchas razones para salir a la calle en Cuba y fuera de ella. Razones hermosas y justas, que hablan de libertad, de derechos y de participación política. Pero al que le hagan todavía ruido esas razones, o tenga miedo, o simplemente no quiera pensar en términos abstractos, lo invito a pensar en personas como Rowland, que verá destruida su vida injustamente. Rowland solo vale la protesta”, argumentó la activista

También Ramos González exhortó a que “no nos deshumanicen más”, porque “hoy es Rowland, pero mañana cualquiera de nosotros. E incluso, si nunca nos ocurre, no podremos reconstruir plenamente nuestro país y nuestras vidas, si no paramos esto ya”, concluyó.

La madre de Rowland, Yudinela Castro, al conocer la petición fiscal que pesa sobre su hijo la catalogó como una tortura.

Expuso que su hijo "asume todo lo que él hizo y que él entiende y comprende que él no hizo nada fuera de lo normal, que tiene su derecho de expresar lo que siente".

Castro igual comentó que no entiende por qué la fiscalía pide tan larga condena a su hijo, especialmente cuando se trata de “un niño que nunca ha tenido problemas con la policía, no tiene antecedentes penales”, además de resaltar sus logros en el deporte como “campeón provincial, primer lugar en Lucha Libre” en el municipio de 10 de Octubre, y que “estudia, tiene muy buen comportamiento social se relaciona muy bien con sus vecinos”.

Según el registro de Cubalex, la fiscalía provincial de La Habana comenzó a utilizar el delito de sedición con una connotación política para enjuiciar a los jóvenes de Arroyo Naranjo (La Güinera y Mantilla) y de 10 de Octubre, que participaron en las protestas el 11 y 12 de julio último.

Tras consultar los expedientes EFP No. 143/2021 y EFP No. 145/2021 (C y D) detallaron las condenas que se piden:

13 años, conjunta por los delitos de sedición y hurto a:

1. Giuseppe Belaunzaran Guada (16 años)

2. Lazaro Noel Urgelles Fajardo (17 años)

15 años a:

3. Nelson Nestor Rivero Garzón (17 años)

4. Yensy Jorge Machado González (18 años)

5. Frank Daniel Roy Sotolongo (19 años)

6. Yassell Guerra Campos (19 años)

7. Marcos Antonio Alfonso Breto (19 años)

8. Emy Yoslan Roman Rodríguez (18 años)

16 años a:

9. Rafael Jesús Núñez Echenique (18 años)

10. Brayan Piloto Pupo (16 años)

17 años a:

11. Adrián Oljales Mora

12. Yunaiky De La Caridad Linares Rodríguez

13. Oriol Hernández Gálvez

14. Nayn Luis Marcos Molinet (21 años)

18 años a:

15. Yeinier Ibañez Boudet (18 años)

16. Luis Armando Cruz Aguilera (21 años)

17. Kevin Damián Frómeta Castro (19 años)

18. Brandon David Becerra Curbelo (17 años)

19. Yunior García Vizcay

19 años a:

20. Liliana Oropesa Ferrer (20 años)

21. Ricardo Duque Solis

22. Edel Cabrera González

20 años a:

23. Yaquelín Castillo García

24. Dayan Gustavo Flores Brito

25. Oscar Bárbaro Bravo Cruzata

26. Yussuan Villalba Sierra

27. Daisy Rodríguez Alfonso

28. Roberto Ferrer Gener

29. Santiago Vázquez León (21 años)

30. Yosney Emilio Román Rodríguez

31. Carlos Luis Aguila Socarrás

32. Frandy González León

33. Adonay López López

34. Harold Michel Mena Nuviola

35. Jaimel Alcide Firdó Rodríguez

36. Alejandro Becquer Arias

37. Amaury Leyva Prieto

38. Julian Yasmany Díaz Mena

39. Raudel Saborin González

40. Juan Carlos Morales Herrera

41. Eduardo Alvarez Rigal

42. Yasiel Arnaldo Cordova Rodríguez

20 años, conjunta por los delitos de sedición y hurto a

43. Kendry Miranda Cardenas (17 años)

21 años a:

44. Duannis Dabel León Taboada

45. Adael Jesús Leyva Díaz

46. Rolier Salazar González

47. Wilfredo Limonta Mesa (20 años)

48. Elyan Segui Cruz (21 años)

49. Osvaldo Lugo Pita

50. Amaury Fernández Martínez

51. Lázaro Daniel Cremé Bueno (21 años)

52. Luis Miguel Oña Jiménez

53. Lauren Martínez Ibáñez (18 años)

22 años a:

54. Jorge Vallejo Venegas

55. Alexis Borges Wilson

56. Henry Fernández Pantera

57. Francisco Eduardo Soler Castañeda

23 años a:

58. Rowland Jesús Castillo Castro (17 años)

59. Alexander Ayllón Carvajal

60. Ronald García Sánchez

25 años a:

61. Germán Berrenechea Echeverría

62. Eris Diógenes Mejías (21 años)

63. Juan Walberto Verdecia

64. Yurema Ramos Abad

65. Dayan Jesús Ramírez Rondón

66. Andrius López Fragosa

67. Jose Luis Castillo de la Torre

68. Arielvis Rill Baró

69. Juan Emilio Pérez Estrada

70. Asley Nelson Cabrera Puente

71. Donger Soroa González

72. Yoanky Báez Albornoz

73. Mackyani Román Rodríguez

26 años a:

74. Carlos Alberto Hernández Pérez

75. Alejaime Lambert Reyes

27 años a:

76. Elieser Gordín Rojas