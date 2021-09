Joven padre de 17 años permanece detenido por las protestas del 11J

Rowland Jesús Castillo Castro Foto © Facebook MSI

El cubano Rowland de Jesús Castillo permanece detenido desde que se manifestó contra el gobierno en las protestas del 11 de julio, en reclamo de Libertad para el pueblo de Cuba.

El joven tiene 17 años y es padre de un bebé de 1 año. Es deportista, practicaba Lucha libre y estudia en la Escuela Nacional de Deportes Manuel Fajardo.

El Movimiento San Isidro compartió en Facebook datos de su detención en Cuba el 11J y adjuntó un video con declaraciones de su madre, Yulianela, quien sufre todos los días su ausencia.

"En el mundo paralelo de la Televisión Cubana dicen que los menores de edad están siendo atendidos por un equipo multidisciplinar, pero la realidad es que a Rowland le han negado el cambio de medida cautelar y lo han mandado a la prisión de menores del Guatao", dice el texto del MSI que denuncia el caso de represión contra Rowland.

La madre del joven ofreció declaraciones en las que indica que su hijo participó en las protestas del día 11 de julio del 2021 en la Esquina de Toyo. Sin embargo, fue detenido el día 16 de julio.

"Fue llevado a la Unidad de Aguilera que queda en Luyanó. Ahí lo maltrataron y luego se lo llevaron a 100 y Aldabó, sin yo dar mi consentimiento. (...) No me dejaban verlo. Me dijeron que no tenía derecho a saber sobre mi hijo", contó Yulinela.

La madre narró que tuvo que esperar varios días para que le permitieran ver a su hijo. En la primera oportunidad que tuvo de conversar con él descubrió que había tenido una enfermedad de la piel porque no les cambiaban la ropa de cama, ni el uniforme en prisión.

"Me dijeron que estaba acusado de alteración del orden público y daños. Fui y le puse un abogado (defensa). Mi hijo protestó porque no está de acuerdo con las cosas que pasan en el país y por tanta miseria y necesidad que se pasa. Yo soy una madre que he vivido con él toda la vida", dijo la cubana.

Narró además que su familia llevaba 17 años viviendo en un albergue cuando a ella le detectaron Leusemia. Tiene 16 operaciones por cuestiones de salud y decidió ocupar un consultorio médico para vivir dignamente. Esto tuvo una respuesta policial, fue detenida y multada por ello en varias ocasiones.

"Yo apoyo a mi hijo porque yo tampoco estoy de acuerdo con las cosas que están pasando en este país. No estoy de acuerdo con lo que están haciendo con él", dijo la madre cubana que pidió a un oficial de la policía que traten a su hijo ya como un caso de preso político.

Rowland es un joven comunicativo, le gusta la música y salir con sus amigos, como cualquier persona de su edad. Actualmente está en prisión por manifestarse para exigir respeto a sus derechos y los del pueblo cubano.

Su nombre está incluido en la lista de personas detenidas tras las protestas del 11J, elaborada y actualizada por la organización no gubernamental Cubalex. La relación ya incluye casi 900 casos y el joven ocupa la posición 753 del listado.

Fue detenido por participar en las manifestaciones en el municipio 10 de Octubre de La Habana. Lo llevaron a la Unidad de Aguilera y Acosta, y de ahí lo trasladaron a la Estación policial de 100 y Aldabó.

Estando preso se contagió de escabiosis (sarna). El Estado cubano lo acusa de atentado, desórdenes públicos y daños. Fue golpeado durante su arresto. Se desconoce su estado actual de salud.