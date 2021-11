¿Cómo evitar, de una vez y por todas, estas molestias causadas por la oposición en Cuba?

Bodega en Cuba (Imagen de referencia) Foto © CiberCuba

¿Cómo evitar, de una vez y por todas, estas molestias causadas por la oposición? ¿La constante amenaza de una marcha? ¿La avalancha de dramaturgos y artistas conceptuales devenidos políticos? ¡La solución está a su alcance! Síganme en mi página para más consejos de política.

Empieza por poner leche en polvo en las tiendas.

Creo que con eso, se ganan una buena parte de la población. Ni siquiera tienen que venderla en dinero cubano -sabemos que eso es una falacia-. MLC. Leche en MLC. Ni siquiera leche real -con nata flotando-. Leche en polvo de cualquiera.

La leche entera en polvo ha subido en el mercado internacional. Entera quiere decir que es de la amarilla. De la otra, la que parece marmolina, no pude encontrar los precios.

Pero bueno...

La tonelada de leche en polvo -de la amarilla- estuvo a 3,000 USD. Hace poco subió a 5,000 USD y ahora está a casi 4,000 USD. La libra sale a 1.80 USD, claro, sin contar el transporte. Esa tonelada es del tamaño aproximado de 7 y medio refrigeradores Haier, de los chiquitos. Si yo intentara importar esa tonelada de leche en polvo, seguramente me costara mucho más cara, por el transporte, el costo de manipulación, el costo del tiempo que se va a pasar en un almacén por culpa de Ellos mismos, la aduana, etc.

Pero Ellos no tienen esos problemas. El transporte es de Ellos, el montacargas es de Ellos, el almacén es de Ellos... La Aduana es de Ellos. Mirándolo bien, Nosotros somos de Ellos, lo que pasa es que como no tuvieron que dar nada por Nosotros -fuimos una herencia-, no costamos nada, por tanto, somos todo ganancia, y no hay que cuidar la inversión.

Pero volviendo a la leche...

La leche que compran Ellos sale MUCHÍSIMO MÁS BARATA, así que deberían comprarla, ponerla en la tienda, y así Nosotros podríamos 'resolver' leche en el puerto, en el almacén y en la tienda -por detrás-. No la vamos a comprar en MLC. En MLC la comprarán -el primer mes- los cuentapropistas que acaban de poner la MIPYME. Después, cuando vean que no les da la cuenta, comprarán una parte, 'resolverán' la otra, y la justificarán con los comprobantes de la tienda de los otros que no les quedó más remedio que pagarla en MLC, porque no pudieron 'resolver'.

Así ha funcionado, por los siglos de los siglos. Estaba mal, pero se resolvía.

¿En vez de eso, qué hacen?

Murillo pasa a dirigir Tabacuba. Yo lo veo bien. Ha tenido que traicionar muy duro por ese puesto. Se lo merece.

Díaz-Canel redefine la violencia. Después de cierta cantidad de palabras vacías, en medio de un amplio desierto semántico, dice lo siguiente: "La marcha dicen que no es violenta, pero yo no quiero que se haga y ellos la quieren hacer, y entonces me da ansiedad, y ya eso es violencia. Voy a sacar a los niños para la calle el 15, para que me defiendan, a mí y a este Gobierno que democráticamente eligió a su pueblo".

Fidel se hubiera parado en el Prado el día 15 a las 3 de la tarde, y el que quisiera marchar, tenía que marchar por arriba de él. Sutilezas de la política. Díganme que soy anticuado, pero lo de los niños llevó el concepto de Miserable a otro nivel.

Humbertico vuelve a la TV. ¿Quién dijo que todo está perdido? Los 2 de ConFilo deberían verlo más a menudo, a ver si descubren nuevos movimientos de manos. Trae al antiguo decano de la Facultad de Derecho. El tipo despotrica barranca abajo, sobre la marcha y la constitución, pero como DC, no dice nada. 100% histeria, 0% información transmitida. La conclusión es parecida: "La Constitución es constitucional cuando la constituyo yo, es inconstitucional si la tratas de constituir tú. Y el que la desconstituya, buen desconstituidor será". O algo así.

Pero Parrila supera la marca. Cita a los diplomáticos extranjeros, y frente a ellos se transfigura. Delira en éxtasis. En un abrumador despliegue de retórica partidista dice TODO los que han dicho TODOS los anteriores, de este gobierno y de TODOS los otros anteriores. Muestra el futuro prometedor de la economía cubana, invita a ver en las calles el júbilo y la felicidad de los cubanos. Culpa al Bloqueo de TODO lo que es dado culpar. Defiende a ultranza TODO lo defendible y condena severamente TODO lo condenable. Pero sin decir nada útil. E inútil, tampoco.

Alpidio visita El Sopapo, y ya no me quedan dudas de que hay alguien haciendo contrarrevolución en el Comité Central. Ni ellos mismos respetan al pobre Alpidio. Mandarlo a El Sopapo... Gastar recursos, que se pueden usar para comprar leche en polvo, en hacer una broma tan cara...

En medio de todo esto, los campeones de boxeo se llevan 100,000 USD cada uno, y los bronces 25,000 USD. 3 de oro y 2 de bronce, para un total de 350,000 USD. Se acabó el boxeo amateur. Ya nada en el mundo es amateur. ¿Con cuánto de sus 100,000 USD se queda Julio César la Cruz? ¿Cuánto de lo que le quiten se va a usar para comprar leche para los turistas?

"Anoche te hice el amor, te maltraté sin querer, te confundí con la otra. Eso no quiere decir que yo a ti no te respete", me dicen los filósofos Anübix y Wildey. Me siento identificado. La disculpa ha sido peor que el agravio. Si esto es lo que Ellos hacen para defenderme de Yunior El Terrible y sus maniobras desestabilizadoras, mejor que no me defiendan.

Que compren leche, que con Yunior me arreglo yo.