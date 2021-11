Actor cubano tras acudir a citación de la Seguridad del Estado: Me advirtieron que no marche el 15N o habrá medidas

El actor cubano Edel Carrero, uno de los participantes en la protesta del 11J que fue expulsado de su trabajo en el Centro de Teatro de La Habana, asistió a una citación con la Seguridad del Estado este sábado y contó el objetivo de la misma.

"Simplemente fue para decirme que la marcha (15N) está financiada por el Imperialismo, que eso es una injerencia, que Yunior (García) tiene conexiones con la CIA, que ellos (el Estado) lo que quieren es el bien para el pueblo. En fin, el discurso gastado del régimen desde hace tantos años. Y... advertirme de que no marche el 15N porque sino van a tomar medidas", contó el actor en una transmisión en directo por Facebook.

Previamente Carrero había anunciado en sus redes sociales que cuando le dieron la citación lo amenazaron con mandarlo a buscar con una patrulla si no se presentaba a la "entrevista". El joven alertó que podría pasarle cualquier cosa en esa cita con la Seguridad del Estado por lo que asistiría con su abogado.

Señaló además, que el procedimiento para citarlo fue ilegal porque no le entregaron ningún documento, sino que le dijeron que se lo darían en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Zanja, Centro Habana.

La convocatoria del 15N se mantiene activa en Cuba y en el mundo, pues más de 114 ciudades se unirán a los reclamos del pueblo por el respeto a los derechos humanos, la libertad para los presos políticos de la isla y el fin de la represión del Estado.

Carrero fue uno de los cubanos que se manifestó el 11 de julio junto a varios colegas frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión. En varias ocasiones ha mostrado su desacuerdo con las políticas y la gestión del Estado cubano. Contó en Twitter que las autoridades culturales le dijeron que ya no era "confiable" y prescindieron de sus servicios como informático en el Centro de Teatro.

"Me citó Marvin Yaquis Escobedo, el director, y me dijo que ya yo sabía para que era la reunión. Que la plaza de informático es para personas confiables y como yo me manifesté el 11J y fui detenido, además de que estoy frontalmente en contra de la dictadura cubana, me tenía que dar baja", explicó el actor a CiberCuba a inicios de noviembre.