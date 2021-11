Díaz-Canel aparece en sentada de Pañuelos Rojos para aparentar realidad, mientras arrecia represión contra activistas

Díaz-Canel aparece en sentada de Pañuelos Rojos Foto © Cubadebate/Ismael Francisco

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel apareció este domingo en la sentada del grupo Pañuelos Rojos en el portal del Gran Teatro de La Habana para aparentar una realidad de armonía con la “sociedad civil” en la isla, mientras arrecia represión contra activistas y ciudadanos dispuestos a realizar este 14 y 15 de noviembre la “Marcha Cívica por el Cambio”, convocada por la plataforma ciudadana Archipiélago.

“Mientras la policía política está desplegada en las calles del país, mientras los activistas se encuentran sitiados y los actos de repudio se suceden... Díaz-Canel y su esposa con un cinismo absoluto intentan aparentar una realidad que no existe... qué vergüenza!!”, expone el joven activista por los derechos humanos Mag Jorge Castro en su cuenta de Twitter.

Díaz-Canel se unió este domingo a la sentada que realiza desde este viernes en el Parque Central de La Habana los Pañuelos Rojos, una organización salida de Telegram con 520 suscriptores e integrada por ciudadanos con una abierta postura oficialista, según el diario oficialista Tribuna de La Habana.

El mandatario asistió en esta jornada a la presentación del cantautor Tony Ávila, acompañado por su esposa Lis Cuesta Peraza, ambos portando un pañuelo rojo como otra muestra de respaldo a esta iniciativa, surgida de manera intempestiva ante el empuje de la plataforma ciudadana Archipiélago.

Usuarios en las redes igual comparten imágenes del mandatario sentado en el piso del portal del Gran Teatro de La Habana, coreando canciones del músico Tony Ávila, junto al citado grupo de jóvenes.

Igual los internautas expresaron su indignación con la presencia del mandatario en este tipo de actividad, que la calificaron como una “farsa”, una “desvergüenza” y una manera de exponer una imagen muy distinta a la realidad que están viviendo los cubanos.

“Vergüenza les va a dar cuando hagamos nuestra sentada, que multiplica por mil o más esa cantidad”. “Qué personaje este tipo que se hace llamar presidente. ¿Él creerá que haciendo estás payasadas, el pueblo lo va a seguir? Está embarcado con los asesores que le han puesto”. “Eso se llama desesperación e impotencia ante una ola que se les viene encima y no la pueden contener, el pueblo los va a aplastar”, apuntan algunos de los comentarios de los internautas en Twitter.

“Dios mío, mi Cuba la dirige un payaso que solo busca los aplausos. Ahora, el que no quiera darse cuenta que este país no va avanzar, aunque pasen 60 años más, es porque no quiere. Cómo pierden tiempo en fiestas y el país parado sin producir alimentos, montando un circo”. “No creo que haya otro presidente tan poca vergüenza, tan tirano, tan cínico, tan mentiroso, tan represivo, tan mediocre y a su vez tan manipulador y tan odiado por gran parte del pueblo, que también es motivo de la burla y el choteo tanto nacional como internacional. Es lo peor”, concluyen otras opiniones.