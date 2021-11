Leoni Torres pide apoyo para Archipiélago: Esos son los nuevos héroes de Cuba

El cantante y compositor cubano Leoni Torres pidió a su público que apoyara a la plataforma Archipiélago, de donde surgió la convocatoria a la marcha del 15N, y a cuyos promotores consideró “los nuevos héroes de Cuba”.

En un concierto en el One Opera Center en Naples, Florida, Torres dijo a su audiencia que “ustedes saben lo que está pasando ahora mismo en Cuba”, en referencia a la situación de los derechos humanos y de calidad de vida en la isla que, aclaró, no es novedad, sino que “lleva hace muchos años pasando”.

“Hay un sitio que yo quiero que ustedes sigan -continuó- se llama Archipiélago, liderado por Yunior García: esos son los nuevos héroes de Cuba”, agregó y comentó que interactúa dejando comentarios “para apoyarlos, para que crezcan los seguidores”.

El también nominado a los Grammy Latinos reconoció la valentía de “toda la gente que ha hecho protestas, que ha exigido sus derechos”, se pronunció por un cambio en Cuba y se refirió a la expectativa generada por el 15N.

“No sabemos si el 15 de noviembre va a pasar lo que todos esperamos que pase, pero si no es el 15, será el 16, si no es el 17, si no es en diciembre, si no es en enero, pero en algún momento va a tener que pasar”, expresó e insistió en recabar el apoyo de la audiencia para Archipiélago.

Las palabras de Torres encontraron aceptación en el público que le respondió con aplausos y gritos de libertad, seguidos de un mensaje de esperanza del cantante sobre el futuro de Cuba, en alegoría a la falta de libertades y de prosperidad en la isla.

“Eso no va a durar para siempre y más ahora que están desesperados tomando decisiones desesperadas”, dijo en referencia a los intentos de autoridades cubanas por frenar el ejercicio de los derechos de los cubanos.

“Cada vez que un gobierno toma las decisiones que están tomando en este momento, es porque está acercándose al fin”, añadió como expresión del acorralamiento del régimen de la isla, consumido por la crisis económica, el colapso sanitario y la falta de credibilidad.

El cantante cubano, que ya se había manifestado en favor de los acuartelados de San Isidro, el movimiento 27N y los manifestantes del 11J, estará presente en la 22ª edición de los Grammy Latinos el próximo 18 de noviembre donde aspira a llevarse el galardón en la categoría 'Mejor Álbum Tropical Tradición' por su álbum "Alma Cubana".