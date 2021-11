Yordenis Ugás se suma a manifestación en Miami: Por los que no pueden hacerlo sin sufrir consecuencias

Yordenis Ugás Foto © Twitter / Yordenis Ugás

El boxeador cubano Yordenis Ugás anunció que la tarde y noche de este 15 de noviembre estará en el restaurante Versailles en Miami, en apoyo a los cubanos que en la isla están siendo reprimidos por pedir libertad y derechos humanos.

Ugás, una de las figuras públicas cubanas más comprometidas con la lucha en contra de la dictadura cubana, dijo que estará en el emblemático restaurante "protestando por los que no tienen voz, ni tienen la oportunidad de hacerlo sin sufrir consecuencias".

"Esto lo hacemos por nuestras familias, nuestros vecinos, por nuestro país y el que no tenga a nadie en Cuba no importa, tiene a Cuba, a su país, a sus raíces", dijo en un video.

"Será una semana histórica para nuestro país. ¡Patria y Vida! ¡15Noviembre! ¡Paro Nacional! Toda Cuba a las calles", escribió el boxeador en sus redes sociales.

Yordenis Ugás también condenó la represión desplegada en la isla y en particular el operativo en la cuadra de Yunior García Aguilera, promotor de la Marcha Cívica por el Cambio, y los actos de repudio a los miembros de la plataforma ciudadana Archipiélago, a activistas, artistas y familias de presos políticos.

"La dictadura cubana ha movilizado un país, no por los yankees que vienen a invadirla, nooooo, es por un muchacho que quiere marchar pacíficamente con una rosa blanca en las manos. Esa dictadura es de lo peor, pero el miserable que la defienda no tiene madre, no tiene dignidad, y nunca debería haber nacido. Son 62 años de dictadura, donde todo el que ha pensado diferente ha terminado preso, muerto y en el mejor de los casos desterrado, condenado al exilio", expresó Ugás.

Este domingo, miles de cubanos en Miami partieron en caravana desde el Monumento a los caídos en Tamiami Park hasta la dársena de Biscayne Boulevard donde se realizó una cadena humana por la libertad de los presos políticos y en apoyo al 15N en Cuba. En horas de la tarde se realizó una misa especial por la libertad de Cuba en la Ermita de la Caridad en la que participó la alcaldesa de Miami-Dade Daniella Levine Cava.