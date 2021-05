Rubén Blades: "Ni en Cuba ni en Venezuela hay democracia"

El músico, abogado y activista político panameño, Rubén Blades, criticó este domingo en sus redes sociales a los sistemas implantados en Cuba y Venezuela, asegurando que en ninguno de los dos existía democracia.

En una carta abierta donde el artista habla de la situación política en El Salvador, comparándola con la corrupción de Panamá y defendiendo las decisiones del gobierno de Nayib Bukele, en San Salvador.

“Y si el pueblo que vota es el pueblo que apoya a su presidente o presidenta cuando ordena la depuración de sus corruptos órganos de administración, no invoquen a Cuba, o a Maduro, ni en Cuba ni en Venezuela hay democracia”, dijo Blades sobre el final del documento, dirigiéndose a quienes condenaban la administración de Bukele.

Con frecuencia, Blades, considerado uno de los máximos exponentes de la salsa en la región, emite criterios sobre temas políticos, como hizo ante las elecciones presidenciales de EE.UU. en noviembre de 2020, cuando llamó a los estadounidenses a no votar por la reelección del entonces mandatario Donald Trump.

“No acostumbro a recomendar por quién votar en este país, pero en este caso me permito aconsejar por quien NO votar. No reelijan al actual presidente” escribió en un extenso mensaje publicado igualmente en Facebook.

“De continuar la actividad de este mal presidente por cuatro años adicionales, creo que este país dejará de ser conocido como Estados Unidos y se convertirá en una nación dividida, con estados donde no se permitirá a negros y a latinos vivir, donde no se tolerará la existencia de la diversidad sexual o de libertad de culto”, expresó.

Blades reside en Estados Unidos desde hace varios años, sin embargo, no pudo ejercer el derecho al voto porque no es ciudadano del país norteamericano.

En 2019, el destacado músico corrigió al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel por hacerse eco de noticias falsas para apoyar una supuesta respuesta de Silvio Rodríguez a Blades luego de unas críticas del panameño al régimen de Maduro en Venezuela.

Díaz-Canel había retuiteado un comentario de Carlos Fernández de Cossio, director general de Estados Unidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), quien afirmó que Blades y muchos "han decidido bailar al ritmo que les impone el imperialismo con su maquinaria de dictadura comercial" respecto a Venezuela.