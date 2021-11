Policía interpela a Humberto López durante transmisión en vivo por las calles de La Habana

El periodista oficialista Humberto López pasó un pequeño mal rato el 15 de noviembre, cuando la policía cubana interrumpió una transmisión que hacía en vivo por las calles de La Habana para intentar mostrar la "tranquilidad" existente.

López, que en los últimos meses ha adoptado el triste papel de vocero de la dictadura, salió en un Lada a recorrer la ciudad para tratar de convencer de que nadie se había sumado a la convocatoria de la Marcha Cívica por el Cambio, prevista para el lunes.

Pero el reportero no contó con que los agentes del orden, no muy brillantes, no lo reconocerían con la mascarilla y la gorra puesta.

López estaba a las 5:30 de la mañana en la conocida esquina de Toyo, en el municipio de Diez de Octubre, cuando tres policías se le acercaron y lo interpelaron, intrigados por la filmación que hacía.

"Buenas tardes, ¿cómo están?", los saludó él.

"Buenas tardes, dígame", se escuchó la respuesta del oficial.

Tras identificarse como periodista del sistema informativo de la televisión, aquel contestó: "¡Ah, ya, está bien".

Humberto salió a la calle con un pulóver blanco, en franca provocación a la convocatoria de la plataforma ciudadana Archipiélago, promotora de la marcha cívica, que había pedido a quienes participaran que fueran vestidos con ropa de ese color.

En el colmo del servilismo, el vocero preguntó a los tres policías, dos mujeres y un hombre, por qué no había más agentes ayudándolos allí.

"¿Con ustedes dos basta? Hay unos cuantos. Pero lo que veo es más tranquilidad", afirmó.

Más adelante, comentó que era positivo que los policía le hubieran preguntado, "para que se vea la realidad y que estamos en vivo y sin ningún tipo de coordinación. Es llegar y grabar lo que está pasando aquí ahora mismo".

El video recibió comentarios de cubanos tanto en contra como a favor del régimen.

"No te da vergüenza enseñar esas calles sucias y en ruinas, defendéis lo indefendible", dijo una joven desde Barcelona.

"Diez de Octubre cayéndose a pedazos", escribió un habanero.

"Te salió mal el jueguito, en vivo no puedes editar", comentó un fisioterapeuta.

"Eres muy cobarde, enseña la cantidad de policías y segurosos vestidos de civil, incluso con pulóver blanco como tú, y están para reprimir. Cobardes", señaló una diseñadora.

López dedicó la jornada de ayer a tomar fotos y videos en las calles de La Habana, para comprobar que no se efectuó la protesta pacífica.

El día anterior participó en un acto de repudio contra Yunior García, líder del grupo Archipiélago, y en otras actividades organizadas por el gobierno.