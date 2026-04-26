El recurso de la “enfermedad mental” como arma política en Cuba tras la detención del 'Spiderman'

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La reciente y violenta detención del deportista cubano Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como el “Spiderman de Cuba”, ha vuelto a poner en evidencia un mecanismo recurrente del aparato represivo: desacreditar al disidente mediante la insinuación de problemas de salud mental.

Tras varios días de protesta pública desde su vivienda en La Habana, donde denunció el hambre, la pobreza y la creciente desesperación social, el atleta fue arrestado y trasladado a Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado.

Poco después, Razones de Cuba, una plataforma vinculada a la Contrainteligencia y órganos represivos del régimen difundió una narrativa con la intención de vaciar de contenido político su acción, presentándolo como una persona inestable o necesitada de evaluación psiquiátrica.

Este giro no responde a hechos comprobados, sino a una estrategia bien conocida.

En lugar de responder a las denuncias sobre la crisis estructural que vive el país, el discurso oficial opta por deslegitimar al mensajero. La figura del ciudadano que protesta se transforma así en la de un individuo con supuestos desequilibrios, lo que permite justificar su detención bajo un supuesto "prisma asistencial" y no represivo.

El uso de la psiquiatría con fines políticos no es nuevo en Cuba. Diversos informes de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado, durante décadas, prácticas de estigmatización y aislamiento de opositores mediante diagnósticos no transparentes o internamientos cuestionables.

Este patrón, heredado en parte de modelos represivos del bloque soviético, busca anular la legitimidad de la disidencia sin necesidad de confrontar sus argumentos.

En el caso del “Spiderman de Cuba”, la narrativa oficial introduce elementos como “conductas desarticuladas” o “gritos incesantes”, apoyándose en presuntas fuentes no identificadas. Sin embargo, no se ha presentado ningún diagnóstico médico verificable ni evidencia pública que sustente tales afirmaciones.

El contraste es evidente: mientras el deportista denunciaba una realidad compartida por millones de cubanos —escasez de alimentos, apagones prolongados, falta de oportunidades—, la respuesta institucional ha sido desplazar el foco hacia su supuesta condición mental.

El traslado a Villa Marista expone la verdadera naturaleza represiva de esta actuación. Se trata de un centro históricamente vinculado a interrogatorios políticos, no a evaluaciones clínicas.

Si existiera una preocupación genuina por la salud del individuo, el procedimiento lógico sería su atención en una institución médica, no en dependencias de la policía política. Aunque, también han sido documentadas prácticas represivas similares en instituciones de salud.

A esta estrategia se suma otro componente habitual: el descrédito de periodistas y medios independientes que han dado visibilidad al caso.

Al atacar a quienes informan, el régimen intenta debilitar la credibilidad de la historia y controlar el relato. Es una maniobra que busca no solo silenciar al protagonista, sino también condicionar la percepción pública de los hechos.

Lo ocurrido con Martín Gutiérrez encaja en un patrón más amplio: cuando una protesta logra visibilidad, el poder primero intenta ignorarla; luego, desacreditarla; y finalmente, redefinirla como un problema individual.

En ese proceso, la etiqueta de “enfermedad mental” se convierte en una herramienta útil para desactivar cualquier lectura política.

Sin embargo, este tipo de respuestas no elimina el origen del conflicto. En un país marcado por la escasez, el deterioro de las condiciones de vida y la falta de expectativas, reducir la protesta a un supuesto trastorno individual no solo resulta insuficiente e inútil, sino profundamente cínico y mezquino.