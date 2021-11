Hermana de Yunior García comparte testimonio sobre el líder de Archipiélago

Yunior García junto a su hermana y el poema que le dedicó hace algunos años Foto © Facebook/Yurizan Tamayo

Yurizan Tamayo es hermana de Yunior García Aguilera y este domingo compartió en sus redes sociales un testimonio sobre las vivencias de la infancia del dramaturgo, sus valores, capacidades como estudiante y el profundo amor que siente por Cuba.

“Fue el mejor de los niños en cada etapa, lindo, alegre, ese niño con el que todos tenían que ver en cualquier evento familiar o social, por lo bien portado y agraciado, le gustaba cantar y cualquier mesa le servía de escenario”, afirmó Tamayo en el inicio de su publicación.

Describió a Yunior como un adolescente tranquilo, un hijo excelente, el mejor amigo que se puede tener, un padre increíble. “Recuerdo que cuando se separó de la mamá del niño y se fue a Holguín, no podía pasar más de dos meses sin irse al menos un fin de semana a La Habana a verlo, y no descansó hasta regresar a vivir allí, y yo que lo conozco, sé que fue su hijo su principal móvil”, relató.

También confesó que como hermano fue siempre atento y cariñoso. “Hace cuatro años tuve una operación y Yunior estuvo junto a mi mamá en el hospital, desde que entré hasta que salimos, me ayudaba a bañar, a sentarme y ponerme en pie, y no existe el día en que nos podamos acostar sin saber uno del otro”, contó Tamayo.

Su texto busca desmentir lo que afirman los medios de comunicación oficiales de Cuba sobre el líder de la plataforma Archipiélago y gestor de la Marcha Cívica por el Cambio del 15N, contra quien lanzaron una campaña de descrédito y asesinato de reputación, al punto de acusarlo de estar al servicio de una potencia extranjera para desestabilizar al país. El régimen lo mantiene sitiado en su casa desde el 14 de noviembre.

“Escribo todo esto para quienes no conocen al verdadero Yunior, no al que pintan en la TV o en las redes, ese no existe. Yunior jamás se vendería ni al mejor postor, Yunior es el hombre más noble que conozco. La sinceridad y honradez han sido su gran pecado siempre, porque son dos cosas que no están de moda por estos tiempos”, afirmó Tamayo al cierre de su emotivo post.

Más de 1,900 reacciones y 300 comentarios acumula la publicación. “Gracias por darnos una visión del Yunior real, un testimonio muy personal y muy sentido”, argumentó una usuaria de Facebook. Otro internauta dijo que fue una historia hermosa, sincera y conmovedora. “Muchos hombres como él son los que Cuba necesita”, dijo.

En la mañana de este domingo, el artista cubano amaneció con su vivienda sitiada por agentes de la policía vestidos de civil, para impedir su marcha en solitario por las calles de La Habana, acción que finalmente no pudo realizar debido al bloqueo de su vivienda por fuerzas represivas del régimen.

También ese día, frente al edificio donde el activista vive con su esposa y otros familiares, unos 50 partidarios del gobierno realizaron un acto de repudio. García había anunciado al pueblo su decisión de caminar en solitario el 14 como una forma de protesta tras la denegación del permiso para la marcha este 15 de noviembre.