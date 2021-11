Anamely Ramos: “La vida de Maykel Osorbo peligra en la cárcel”

Anamelys Ramos y Maykel Osorbo Foto © Facebook/Anamely Ramos

La activista cubana Anamely Ramos advirtió que “la vida de Maykel Osorbo peligra en la cárcel”.

“Maykel Castillo (Osorbo) está enfermo. Después de su última huelga de hambre y sed por seis días, de estar incomunicado por más de dos semanas, de permanecer al menos cuatro días en celda de castigo; Maykel llamó para decir que había sido llevado al médico a verse los ganglios”, expuso Ramos este miércoles en su perfil de Facebook.

Aclaró que esta noticia no la había publicado antes “porque todos estábamos en función de la marcha convocada para el 15 y yo necesitaba escuchar los detalles en la voz de Maykel”.

Ramos González detalló que habló con el rapero hace dos días y que “está lleno de bolas, debajo de las axilas, cerca de la clavícula, detrás del brazo. Ha estado con vómitos, fiebre, sudoraciones y mucho cansancio”.

“Le hicieron una biopsia (baff), ante lo que parece ser un fallo grave del sistema linfático, pero esa prueba no es concluyente y ya Maykel me dijo que no va a dejar que le hagan ningún procedimiento médico invasivo”, añadió, además.

La activista también apunta “que no confiamos en nada de lo que puedan hacerle a Maykel estando preso: ni en diagnósticos, ni en tratamientos. Si está así, es justamente por su prisión injusta y los maltratos a los que ha estado sometido desde mucho antes de estar en prisión”.

Igual detalló que el sobre el artista urbano pesan más de 120 actos de violencia policial en poco más de un año. “Maykel sufrió un año y medio de prisión por oponerse al Decreto 349. Maykel pertenece a ese sector del pueblo cubano persistentemente desechado. La injusticia profunda que la dictadura significa, incluye esta asimetría terrible donde son estas personas las que siempre pagan el mayor precio por ser libres”, argumentó la historiadora del arte.

Ramos González reiteró que “lo que más quisiera es no tener que vivir en un país donde la Patria tenga que sostenerse desde nuestros cuerpos. No es justo. Lo más importante, siempre, es la vida humana”.

“Desde la preocupación inmensa que me invade desde hace una semana, exijo al Estado cubano que libere a Maykel Castillo Pérez. Que no le niegue la posibilidad de atender su salud en un lugar confiable, si así lo decidiera. Que abandone ese delirium tremens de creer que todos somos sus posesiones. Que ponga un freno a la violencia y a la barbarie que han desatado por doquier y que terminará por alcanzarlos también”, demandó, además la activista.

Asimismo pidió no solo estar “en función de la noticia de Yunior” y que miraran y compartieran esta información también.

“Insisto en que la palabra clave en todo este proceso es responsabilidad, pero no solo se refiere a lo que pueden decir o hacer los más visibles, sino a todos. Somos responsables de validar esta o aquella narrativa con lo que compartimos, con la opinión o el estado de ánimo que ayudamos a expandir y, sobre todo, con dónde ponemos la esperanza”, argumentó en su reclamo.

La activista consideró que “nadie nos va a salvar del horror”, porque “somos pequeños seres luchando contra una maquinaria represiva. Somos, a la vez, una posibilidad sostenida en el tiempo, el aliento de vida que pensábamos perdido. No olviden que Patria y Vida es eso: gritar al mundo, pero sobre todo a nosotros mismos, que contamos, que existimos y que tenemos dignidad”.

Ramos aclaró que no especulará sobre lo que hará el Estado Cubano, ni sobre Maykel, ni sobre ella. Solo diré, apuntó, que está ecuación me incluye. Que no soltaré la mano de Maykel ni aunque él me lo pida. Que no dejaré que sea un cuerpo más que se pierde, un nombre que se olvida. Donde está tu tesoro está tu corazón.

La publicación de la activista la acompaña con una imagen de Maykel en la finca Infierno el fin de 2020, en la que aparece de espalda y sin camisa observado el paisaje.

“Maykel sigue así, cantándole al vacío, dando lo único que tiene frente al poder: su música y su cuerpo”, concluye la activista.

Maykel Osorbo se encuentra detenido en la cárcel de máxima seguridad conocida como “Kilo cinco y medio” en Pinar del Río desde hace seis meses.

El rapero en octubre último denunció que el mundo tiene que saber que está preso por componer una parte de la canción que se ha convertido en un himno de lucha para los cubanos amantes de la Libertad y que desean un cambio político en la isla.

Este 18 de noviembre se realizará la gala de la edición 22 de los Premios Grammy Latinos en la que se cantará el tema Patria y Vida, con dos nominaciones para este reconocimiento. En ese evento solo estará ausente Maykel Osorbo por estar retenido en una cárcel cubana.