Humberto López publica fotos de la salida de Yunior García de Cuba

Yunior García en la terminal 3 del Aeropuerto José Martí de La Habana Foto © Humberto López / Facebook

El periodista cubano Humberto López publicó fotos de la salida de Cuba de Yunior García Aguilera, líder del grupo Archipiélago y promotor de la Marcha Cívica por el Cambio del 15 de noviembre, quien este miércoles llegó a España.

López compartió varias imágenes de Yunior caminando en la terminal 3 del Aeropuerto José Martí de La Habana, portando una mascarilla y arrastrando una maleta.

"Yunior no está....Yunior se fue....Yunior se escapa con su visaaa... lalalala", escribió con tono burlón el periodista, en alusión a la canción 'Laura se fue'.

"En el Aeropuerto Internacional José Martí habrá marcha....No, no, que me marcho, que me voy...", escribió Humberto en otro post.

El vocero de la dictadura publicó también capturas de las noticias aparecidas en diversos medios, que dieron a conocer la llegada a Madrid de Yunior y su esposa, la productora Dayana Prieto.

"¡Patria y Visa! 17N", comentó.

En las imágenes divulgadas aparece Yunior solo, sin su pareja.

Varios internautas han criticado en las publicaciones el trabajo de López como defensor del régimen.

"Y de dónde sacaste estas fotos ? Claro te las envío la Seguridad del Estado que lo obligó a irse", cuestionó Javier Díaz, periodista de Univisión 23.

"Humbertico, qué mierda de trabajo haces, sé que lo haces para tener una mejor vida y darle a tu familia un mejor futuro, pero a qué precio. Claramente a Yunior lo expulsaron del país, y así lo harán con los próximos que aparezcan con ideas como la de él. Ahora harán una campaña de desacreditación sobre su persona y que se fue porque sí", aseguró un médico.

"¡Qué triste es tu trabajo, Humberto! Qué triste papel te ha tocado jugar", señaló un habanero.

"Déjalo que siga ganándose puntos ahora, después no tendrá donde meterse", auguró un cubano residente en Miami.

"Vergüenza debían sentir que un pueblo tenga que emigrar por un gobierno dictatorial que admiten otras ideología, ya hay más de tres millones de cubanos fuera de su patria, y ustedes los comunistas sienten orgullo de esto. Qué clase de compatriotas, son una vergüenza de seres", lamentó otro emigrado.

Un cubano residente en Berlín comentó que el gobierno podría haberle hecho a Yunior García lo mismo que a Hamlet Lavastida, hace alrededor de un mes.

"¿El tipo más buscado de Cuba sale de su casa sin que nadie lo vea, llega a la embajada de España (que no está dando visas de turismo), pide la visa, se la dan en menos 24 horas y se va? Ustedes son tontos totalmente. No es el primero que ponen en el aeropuerto y lo deportan", recalcó.

Otro emigrado en Barcelona afirmó que seguramente Yunior se fue de su país obligado por el Estado.

"Pero él no es el problema. El problema es la injusticia de gobierno cubano y el embargo. Ojo, cuando quiten el embargo, que deseo mucho que lo quiten, el gobierno tendrá más problemas todavía. Sin libertad y libre expresión Cuba seguirá siendo una esclavitud. El cambio es el constante universal y la nueva revolución cubana empezó el 11 de julio", subrayó.

Europa Press, que dio la noticia de la llegada de García a Madrid, señaló que "fuentes gubernamentales" le informaron que el activista solicitó a España un visado de turista, tras lo cual tomó un vuelo comercial.

Posteriormente EFE reportó que no existió ningún acuerdo entre La Habana y Madrid para facilitar la salida de Yunior del territorio nacional. Un representante del gobierno cubano declaró a la agencia que las autoridades de la Isla "no tienen nada que ver" con su partida y consideró que habría tramitado la visa de turista por su cuenta.

El pasado 2 de noviembre el Consulado de España en La Habana anunció que hasta el 30 noviembre se mantendrían las restricciones de viajes no imprescindibles desde terceros países (incluyendo a Cuba) hacia la Unión Europea y el espacio Schengen y que no tramitarían hasta entonces visados corta estancia, turista o negocios.

Después de difundida la noticia, el grupo Archipiélago, que el martes denunció que García Aguilera y su esposa estaban desaparecidos, publicó un comunicado en el que expresó que no estaba al tanto de su salida del país.

"Hemos conocido a través de Europa Press sobre la llegada a España de Yunior García y su esposa Dayana Prieto. La Plataforma Archipiélago ofrecerá un comunicado en cuanto tenga alguna información de primera mano", anunció.