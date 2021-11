Paulito FG defiende el derecho de todos los cubanos a las calles

Paulito FG Foto © Facebook / EBM Cuba Marketing Solution

El cantante Paulito FG defendió el derecho de todos los cubanos a las calles y a tener una vida pacífica.

El popular salsero compartió un texto a propósito del 502 aniversario de La Habana, en el que sutilmente hace referencia a la violencia ejercida en estos días por fuerzas del régimen contra miembros de la sociedad civil que defendían su derecho a manifestarse pacíficamente.

"Y ahora es una Habana que refleja la fuerza que representa a su pueblo, contendiente en bandos adversos, segmentada por diferencias que no se concilian y por lo que más que todo ruego al universo ¡no permita lastimar más sus heridas!, sino más bien sanarlas del odio y la desidia que la contamina", expresó en su muro de Facebook.

Paulito recordó que nació en La Habana, y que a su ciudad le debe todo cuanto es y representa, pero subrayó que "me duele desde su lugar más recóndito y humilde".

"Abrazando como todos el sueño de una Habana y una Cuba siempre más próspera y justa, con el amor por delante seguiré cantándole con la esperanza de que incluso un día podamos estar todos juntos aquí, para cantar libres, sin especulación", agregó.

En los últimos días la capital y otras ciudades de Cuba han sido testigos de actos de repudio contra personas que proclamaron su intención de participar en la Marcha Cívica por el Cambio convocada por el grupo Archipiélago para el 15 de noviembre.

Fuerzas del régimen y sus seguidores han acudido a lugares públicos y a las casas de ciudadanos gritándoles ofensas y calumnias, hechos defendidos por la prensa oficialista.

Paulito FG ha sido criticado por su postura a favor del gobierno castrista, al punto de que en octubre de 2020 el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, lo declaró como persona non grata.

"Quiero firmemente y claramente que artistas como Paulo FG, que se declaran en favor del régimen totalitario de Cuba son personas non gratas en la ciudad de Miami", dijo Suárez entonces, en un video publicado en el medio independiente Cubanos por el mundo.

Días antes el cantante había manifestado sus respetos para Miami y todos sus ciudadanos, cubanos o no, y recalcó que lo que le une a sus paisanos es el "amor a su tierra".

"No me siento ni me sentiré jamás enemigo de ningún cubano en el mundo. No me importa cómo piense, no me importa cómo sea, esos son mi principios. Mientras esa persona cumpla con las normas más elementales de convivencia social, que eso es lo más importante también en cualquier comunidad, no me importa", comentó Paulito en aquella ocasión.