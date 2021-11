Activista cubana Daniela Rojo continúa en desaparición forzada desde hace cinco días

Daniela Rojo Foto © Facebook Daniela Rojo

Desde el 12 de noviembre, la activista Daniela Rojo, moderadora del grupo Archipiélago, se encuentra en desaparición forzada, de acuerdo con reportes de distintas organizaciones independientes.

El grupo Justicia 11J, en colaboración con Cubalex, en su última actualización, en la tarde del 16 de noviembre, reportó que ocho personas permanecían en desaparición forzada y 21, privadas de libertad. "Solamente en la jornada del día 15, fueron detenidas, al menos, 27 personas", precisó su comunicado. Pero, en total, se documentaron unas 66 detenciones arbitrarias entre el 3 y el 16 de noviembre.

Ahora, al momento de publicar esta nota, se registraban tres personas, incluyendo a Daniela Rojo, en desaparición forzada; aunque en el listado aún no se habían incluido los casos del actor y dramaturgo Yunior García Aguilera, líder de Archipiélago, y de la productora Dayana Prieto, también miembro de Archipiélago y esposa de García Aguilera, que se encuentran desaparecidos desde la mañana del 16 de noviembre.

Rojo, de 26 años, madre de dos niños, fue una de las manifestantes del 11 de julio que sufrió violencia y prisión por más de 20 días por ejercer su derecho a la protesta y luego se convirtió en una de las principales promotoras de la Marcha Cívica por el Cambio del 15 de noviembre; razón por la cual sufrió detenciones, interrogatorios y amenazas por las autoridades cubanas.

El pasado 12 de octubre la joven fue detenida en su vivienda y sometida a varias horas de interrogatorio. Al salir, denunció en sus redes sociales que a Cuba la gobernaba una mafia: "las mafias son mafias, se pinten del color que se pinten. Para mi criterio a Cuba la gobierna una mafia y eso ninguno puede hacérmelo cambiar".

"Es increíble cómo la Seguridad del Estado asume que tiene todo el derecho de imponerse sobre los ciudadanos de la manera que lo hace. El desconocimiento burdo y cruel que tienen en materia de derechos humanos los pone en un plano de cinismo que quizá algunos de ellos hasta ignoren", agregó en ese momento.

Tras ese incidente el acoso continuó. Solo en los primeros días de noviembre la citaron en dos ocasiones para amenazarla. Primero, a una estación de Policía Nacional Revolucionaria, en el municipio Guanabacoa, en La Habana, donde los oficiales que la recibieron le realizaron una "advertencia formal" para que no siguiera convocando en las redes para la Marcha del 15N.

Cuando no habían pasado de 72 horas de esa amenaza, el Órgano de Menores del Ministerio del Interior también la citó para una "entrevista", en la cual la agente que la interrogó le dijo que pensara en sus hijos y las consecuencias que podría tener para ellos crecer sin su mamá. "A esta oficial no le explicaron que Cuba es un país sui géneris donde las madres pueden ir presas por manifestarse pacíficamente, y que eso no es correcto", dijo Rojo en redes sociales tras salir de ese encuentro.

"Otra cosa que le preocupaba a la oficial de menores es que yo 'mezclara a mis hijos con política'. Aquí les dejé claro que no adoctrino a mis niños del mismo modo que no permito que los utilicen para ningún tipo de acto político o de repudio. (Me dejó caer que habían niños que sufrían bullying en las escuelas por la misma causa, algo muy triste)", contó entonces.

Además, a los pocos días de su desaparición, el perfil en Facebook de Daniela Rojo, al igual que el del cineasta Osmel González Darlington, otro de los detenidos en estas fechas, fue completamente eliminado; aunque no se conoce si la forzaron a eliminar su cuenta o si la misma fue vulnerada.