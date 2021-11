¡Yotuel y Beatriz Luengo se casan por segunda vez en Las Vegas!

Beatriz Luengo y Yotuel Foto © Instagram de la artista

El artista cubano Yotuel Romero y la española Beatriz Luengo han pasado por segunda vez por el altar, en el mismo sitio y fecha en la que decidieron unir sus vidas hace ya 13 años.

Luengo ya había adelantado en una entrevista que querían volver a casarse el próximo año, pero ¡sorpresa! La pareja aprovechó su estancia en Las Vegas y volvió a darse el sí quiero ante los ojos de "Elvis".

"Ha sido PERFECTA a pesar de que mi peluquera no pudo tomar su vuelo de Miami y me he tenido que casar con las trenzas de mi última sesión de fotos, a pesar de que a Elvis se le despegaban las patillas y que se me pocharon las flores naturales que traía. A pesar de mis nervios porque una vez más nos casábamos improvisados y la última vez prometí que me organizaría todo mejor", confesó la cantante y actriz española.

"Ha sido PERFECTA porque estabas tú mi Yotu mirándome con ese amor que solo tú sabes mirarme y yo tan tímida como la primera vez que tus ojos se clavaron en mí fijamente, nerviosa por no saber si mis labios están lo suficientemente bien pintados para tus bellos ojos. Como te dije saltándome los votos del cura 'ojalá que la eternidad nos pille juntos y no porque firmamos un papel ni porque tenemos 2 hijos preciosos sino porque sigamos mirándonos así'", expresó.

La pareja compartió hermosas fotos en sus redes sociales, ambos vestidos completamente de blanco y con los rostros radiantes de felicidad.

"Empecé a creer en DIOS en el justo momento en que él te puso en mi camino @beatrizluengo loveuuuuuuuuu", escribió Yotuel.

Beatriz Luengo y Yotuel Romero se casaron en Las Vegas el 16 de noviembre de 2008. Este 16 de noviembre volvieron a unir sus vidas en matrimonio, en una ceremonia pequeña con amigos cercanos, para reafirmar su amor.

"Gracias Las Vegas una vez más por regalarme toda esta locura. Gracias a mis amigos por llorar y reír con nosotros", dijo Luengo.

Los artistas se conocieron durante el rodaje de la serie "Un paso adelante", en 2005, y tres años después se casaron en la ciudad estadounidense famosa por sus casinos y sus bodas exprés. Son padre de D'Angelo, al que llaman cariñosamente Didi, y la pequeña Zoë, nacida hace unos meses.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.