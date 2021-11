Líder socialista española Susana Díaz llama dictadura “que avanza” al régimen de Cuba

Susana Díaz, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel Foto © Junta de Andalucía - Cubadebate

La líder socialista española Susana Díaz llamó dictadura al régimen de Cuba, aunque matizó sus palabras diciendo que empieza a haber cierta apertura y que “se está avanzando, pero no lo suficiente”.

Tertuliana en el programa 'Todo es Mentira', conducido por el presentador español Risto Meijide, la líder socialista de Andalucía respondió de manera confusa a la pregunta hecha por el presentador de si Cuba es una dictadura.

El presentador del programa, que en su edición del 18 de noviembre entrevistó al dramaturgo Yunior García Aguilera, encontró en las declaraciones de este el pretexto perfecto para emplazar a la histórica líder del PSOE a definir el sistema político de Cuba, una cuestión que se le atraganta al Partido Socialista Obrero Español y sus socios de coalición en el gobierno -los comunistas de Podemos- hasta el punto de negar o no conseguir articular la palabra “dictadura” si se les pregunta por el caso de Cuba.

“Me gustarías que respondieras a eso que [García Aguilera] ha dicho al final; a esto de que es verdad que hay políticos que le tienen como alergia a decir que Cuba es una dictadura”, le pidió el presentador a Díaz.

Visiblemente incómoda con la pregunta, la socialista andaluza empezó dando un rodeo en su respuesta. “Yo le tengo un cariño especial a la querida y hermana sociedad cubana”, comenzó diciendo la política tertuliana.

“Pero ¿tú consideras que Cuba es una dictadura?”, insitió tajante Meijide ante el comienzo tibio y titubeante de Susana Díaz, típico de la izquierda española, en contraste con la claridad conque lo expresan los líderes políticos de la derecha.

“Creo que se ha avanzado mucho, pero queda mucho para que se respeten todos los derechos fundamentales allí. No estamos igual que hace unos años, es evidente. Yo creo que eso no es una democracia como tal, como la consideramos nosotros”, continuó Díaz en su intervención, tratando de eludir una respuesta directa.

“O sea, ¿es una dictadura?”, le preguntó una vez más el presentador, buscando un posicionamiento claro y una respuesta nítida a su pregunta. Pero la veterana política socialista no parecía dispuesta a contestar con un Sí o un No a esa pregunta.

“Es un régimen sin libertades como las consideramos en Europa. Es un régimen donde hay un [único] partido como pasa en China”, dijo Díaz, nuevamente yéndose por las ramas del asunto, tal y como les ha pasado a otros miembros del ejecutivo socialista español, como Pedro Sánchez en televisión, quien prefirió decir que "no es una democracia"; o la portavoz Isabel Rodríguez en rueda de prensa luego del Consejo de Ministros.

“¿Tú también eres de las que le cuesta decir que en Cuba hay una dictadura?”, le preguntó ya con sorna Risto Meijide a Susana Díaz. “No, no, no, en absoluto… Yo he estado allí en varias ocasiones y sé que falta la libertad. Esto lo digo públicamente”, contestó la líder del PSOE, todavía sin admitir claramente que ES una Dictadura.

Sin embargo, la que fuera candidata predilecta del expresidente andaluz Felipe González -quien sí calificó de "dictadura" al régimen cubano- para dirigir el socialismo español (por encima del propio Sánchez, quien finalmente ganó las primarias del PSOE), llegó al punto en que reconoció explícitamente, en medio de una gran ambigüedad y titubeos, que Cuba ES una dictadura.

“Creo que se ha avanzado de la dictadura que yo conocí, cuando no había ningún sistema de apertura como el que hoy se está intentando. Ha habido avances… ¿Suficientes? No”, aseguró la expresidente de la Comunidad de Andalucía.

“Hace 30 años… en ese momento la dictadura ni siquiera se podría imaginar que iba a tener un sistema aperturista, ni que iban a desaparecer los Castros… era impensable. Y ahora lo que creo, es que se está avanzando, pero no lo suficiente”, manifestó Díaz en una respuesta en la que situó en el pasado el sustantivo "dictadura", para traerlo hasta el presente “con avances, pero no los suficientes”, “con apertura, pero sin libertades”.

“Bueno, pues nada, no ha dicho que es una dictadura”, concluyó el presentador de ‘Todo es mentira’. “Sí lo he dicho”, insistió la política, consciente de que de su boca había salido la palabra dictadura, por mucho que la pusiera a orbitar en una historia y un presente plagado de eufemismos y anfibologías que, como satélites descontinuados, giran sobre el régimen totalitario de La Habana, o la dictadura militar de partido único, o, sencillamente... la dictadura.