Periodista cubano Héctor Luis Valdés denuncia amenazas contra él y su familia

Héctor Luis Valdés Foto © Facebook Héctor Luis Valdés Cocho

El periodista independiente cubano Héctor Luis Valdés Cocho denunció amenazas contra él y su familia, provenientes desde un falso perfil en redes sociales.

"'Nada, cuídate por ahí. Sino te mata lo que puedes tener, te matamos nosotros. Salúdame a Soublet'. Fueron las últimas palabras de este mensaje amenazante que acabo de recibir por el sólo hecho de ser periodista en un país dónde no se respeta el ejercerlo de manera libre", denunció Valdés en su perfil de Twitter.

El periodista adjuntó imágenes que muestran las amenazas proferidas contra él y su familia desde un perfil falso en la red social Facebook, una técnica que no es la primera vez que emplean para amedrentarlo.

En las amenazas le señalan que conocen todos sus movimientos. Apuntan la dirección particular del periodista, le dicen la ubicación de la escuela de su sobrina, y aseguran conocer el lugar donde vive el resto de sus familiares.

"Te quiero decir que si no vamos contra ti, podemos ir contra ellos. Sé juicioso y para, vete del país, piérdete, desaparece, de lo contrario te desaparecemos nosotros", dice la persona que lo amenaza.

En el desagradable mensaje contra el periodista independiente también le indican que se haga un chequeo médico sugiriéndole que podría tener una grave enfermedad.

Valdés denunció la noche previa al 15N que recibió un acto de repudio frente a su domicilio. El periodista contó que ya había sido avisado, pero por más que se prepare psicológicamente para afrontar estas amenazas, no dejan de ser una experiencia sumamente desagradable.

En mayo Valdés también recibió amenazas de muerte dirigidas a él, su pareja, familiares y amigos. "Las primeras amenazas iban dirigidas a mí persona; desde que decidí encaminarme en este sendero duro pero honesto, sabía a lo que me exponía. No estaba ajeno a la realidad y mucho menos a lo que me esperaba. Ya esta última va más allá de mí, sino también va directamente a mi familia, pareja y amigos", señaló el periodista en un mensaje en Facebook.

Algunas personas han comentado que el periodista debe establecer una denuncia formal ante la policía cubana por este tipo de amenazas que recibe. Sin embargo, otros recuerdan que la propia Seguridad del Estado ha presionado al periodista para que abandone el país.