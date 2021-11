Periodista independiente Héctor Luis Valdés denuncia nuevo acto de repudio frente a su casa

Héctor Luis Valdés Foto © Facebook Héctor Luis Valdés Cocho

El periodista independiente cubano Héctor Luis Valdés Cocho denunció un nuevo acto de repudio frente a su casa este viernes.

"A pesar de los cuatro actos de repudio que ya cargo en mi espalda, no deja de dolerme en cada ocasión que me realizan uno. Soy de aquellos que piensan que este tipo de acciones, carentes de todo civismo, no son grandes ni pequeños; todos, absolutamente todos, son creados para tratar de denigrar y amedrentar a quién no comparta una ideología política", dijo el joven en su perfil de Facebook.

El periodista contó que ya había sido avisado de que le harían un acto de repudio, pero por más que se prepare psicológicamente para afrontar semejante hecho, no deja de ser una experiencia sumamente desagradable.

"Ya estaba "preparado" y lo pongo entre comillas porque nunca se está preparado para enfrentar a dos o tres individuos, ciegos de una realidad que salta ante sus ojos. Los esperaba, hasta que sentí el toque a mí puerta. Intenté grabar en vivo lo que iba a ocurrir pero una vez más entre ETECSA y la Seguridad del Estado Cubana, se pusieron de acuerdo para impedir que lo hiciera", contó Valdés a sus seguidores.

La transmisión en directo que trató de hacer el periodista se interrumpió. Valdés narró que solo se presentaron en su casa dos personas mayores, que le hicieron recordar a sus abuelos fallecidos. Le fueron a advertir que no permitirían "disturbio" o "situaciones violentas" en su calle.

"En cada palabra que decían sólo podía ver en sus ojos que estaban ahí parados porque habían sido enviados por quiénes no tienen el valor de venir advertirme ellos. Eran quiénes cedieron a la manipulación de quiénes están arriba sin importarles lo que suceda debajo, incluso con ellos mismos", comentó el periodista.

Valdés sintió pena de que los ancianos que se presentaron en su casa para intentar humillarlo y reprocharles sus ideales políticos no entendieran que el 15N los cubanos también marcharán por los derechos de ellos.

"¿Acaso se atreverían a venir advertirme? Ellos saben que el lunes no me dejarán salir e incluso me hicieron entender que apoyarán a quiénes estarán en las afueras de mi edificio para que me lo impidan. Pero lo que más me duele de todo esto, es el respeto inmenso que le tengo a las personas mayores, ese respeto que me impidió decirle bien clarito, todo lo que se merecían escuchar", dijo el joven.

El periodista señaló también en su mensaje como un rasgo de debilidad del gobierno que se escuden en personas mayores para este tipo de actos.

"Este gobierno está tan acorralado y tan perdido, que mandan de punta de lanza a las personas más vulnerables de la sociedad para que sean participes de estos bochornosos mítines: los ancianos y los niños. Están tan asustados que no tienen el coraje de poner el cuerpo ellos y como señores feudales que son; mandan a los peones al centro del tablero", denunció el periodista.

La pasada semana Valdés compartió anécdotas íntimas de su infancia, aspectos que marcaron su niñez cuando su padre emigró en la "crisis de los balseros" en 1994. Durante 21 años su familia no volvió a reencontrarse. Él creció sin el calor paterno, pero junto a sus abuelos por eso las personas mayores tienen un importante valor en su vida.

Valdés es uno de los los activistas más perseguidos por el régimen en La Habana. Hace pocos días la Seguridad del Estado chantajeó al periodista con la grave situación de salud que enfrenta su padre para que acepte el exilio.